Cuenta primaria con dos maestros, pero podrían quitarle uno

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir a las autoridades que no les quiten a uno de los dos profesores con los que cuenta el plantel, padres de familia de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, del ejido San Francisco de Batuc, tomaron las instalaciones e impidieron las clases.



El grupo de padres del ejido ubicado en el kilómetro 8 de la Carretera Federal 14, rumbo a Ures, busca evitar que las autoridades desistan de la decisión que supuestamente tomaron de dejar al plantel sin uno de los maestros.



Cinthia Lizeth Córdova, madre de familia, explicó que la escuela cuenta con un total de 27 alumnos, distribuidos en los seis grados escolares, y sólo dos docentes se hacen cargo de los estudiantes, pero el próximo ciclo escolar quedaría nada más uno de ellos.



"No se nos hace justo que nomás teniendo dos maestros nos vayan a quitar uno y el próximo ciclo escolar un maestro atenderá a todos los alumnos, que porque hay menos de 30 alumnos, pero un solo maestro no podrá con todos los grados, de primero hasta sexto", dijo.



La manifestante destacó que actualmente uno de los profesores atiende a los niños de primero, segundo y tercer grado, y otro se encarga de los de cuarto, quinto y sexto, pero al parecer este año se graduarán cuatro alumnos de sexto y quedarán menos alumnos.



"Supuestamente la SEC primero había dicho que si teníamos 25 alumnos, ya con eso nos dejaban a los dos maestros, pero ahora nos salieron con que tienen que ser 30, y si van a graduarse cuatro, no nos vamos a acabalar.



"Además entrarán como siete niños a primero en agosto, pero ya nos dijeron que ni modo", acentuó.



Janeth Cáñez, presidenta de la sociedad de padres de familia, destacó que no están solicitando otro maestro, sino que no les quiten a los dos con los que ya cuenta el plantel y la escuela seguirá bloqueada hasta que les resuelvan la situación.



BUSCAN ACUERDO



Personal de la Dirección General de Educación Primaria de la SEC informó que se han sostenido reuniones con docentes y padres del plantel para establecer acuerdos, y se les notificó que se seguirá brindando el servicio con calidad y acorde a los lineamientos en beneficio de los estudiantes.



Se explicó que el personal docente cuenta con la preparación profesional para atender dos o más grupos en la modalidad multigrado, y este tipo de escuelas operan en comunidades pequeñas como San Francisco de Batuc, así que los alumnos no quedarán desatendidos.