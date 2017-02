Aún no hay lista oficial de candidatos para rector de Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Junta Universitaria no ha emitido la lista oficial de los candidatos a ocupar el cargo de rector de la Universidad de Sonora en la etapa final, informó la dirección de comunicación de la Alma Máter.



Aunque no hay un número oficial de candidatos, ni una hora establecida, será antes de las 16:00 horas cuando la Junta emita un boletín sobre los resultados.



En redes sociales circulaban dos listas con los nombres de cinco y seis candidatos, a lo que esta oficina aseguró que no hay nada oficial hasta el momento.



Por su parte, la aspirante Etty Estévez Nenninger indicó que, hasta el momento, no ha sido notificada de haber sido elegida como uno de los candidatos finales.



Según lo manejado en años anteriores, la Junta informa a los aspirantes que han sido elegidos para después hacerlo de manera pública.