Supera demanda a casas y hoteles para Semana Santa

Alrededor de 400 cuartos de hotel y 250 casas de renta se encuentran disponibles en Bahía de Kino, lo cual es deficiente para atender a las 20 mil personas que recibe el lugar turístico durante la temporada de Semana Santa, según datos de Turismo Municipal.



La dependencia informó que el 80% de la capacidad hotelera es ocupada por hermosillenses, ya que son pocos hoteles y no se dan abasto durante dicha época del año que es cuando las familias acuden a las playas a pasar las vacaciones.



La derrama por persona es aproximadamente de 500 pesos, por lo que en Semana Santa se tiene un ingreso total aproximado de 10 millones de pesos, dijo.



"El ‘cuello de botella’ de Bahía de Kino es la falta de infraestructura hotelera, hay pocos hoteles y muy pequeños y no se da abasto realmente, lo que genera un problema en la comunidad esperamos que lleguen nuevas inversiones y hoteles", informó la dependencia.



Además calificó a las casas de renta como una competencia "desleal", debido a que estos lugares de alojamiento no pagan impuestos, pero se encuentran trabajando en que las personas que sean dueñas de estas propiedades busquen la formalidad y paguen impuestos como prestadores de servicios.



Además la dependencia recomendó a las personas que decidan rentar una casa, hacerlo con tiempo de anticipación y en caso de necesitar algún apoyo o ayuda acudir con personal de Turismo Municipal que estará en el punto turístico.