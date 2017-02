Alumbrado público no costará más a hermosillenses, asegura Maloro

El costo de la empresa que gane la concesión del Alumbrado Público será pagado por los 100 millones de pesos recaudados al año por el Derecho de Alumbrado Público (DAP), por lo que no tendrá costo para los hermosillenses, afirmó el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



El presidente municipal emitió un mensaje a los hermosillenses y firmó un compromiso en el que aseguró que sólo los recursos actuales del Derecho de Alumbrado Público, se estarían comprometiendo con la empresa ganadora de la licitación para la concesión del servicio.



NO HABRÁ RECORTE



De igual manera se comprometió a que no habrá recorte de personal, además de que no se endeudará al municipio en invertir un recurso con el cual no se cuenta para mejorar el servicio.



Con la concesión del alumbrado se modernizarán los servicios, ya que se contará con lámparas LED y se buscará ampliar la cobertura en colonias y vías principales que desde hace varios años no cuentan con la iluminación.



"Tras hacer un diagnóstico general de la situación que guarda el alumbrado público en la capital, se encontró que dos terceras partes de la red no funcionan adecuadamente o están obsoletas, se encuentra vandalizada o apagada lo que vuelve a las calles cómplices de la delincuencia, se ponderó entonces buscar soluciones de largo plazo", manifestó.



LOS CAMBIOS



Una vez elegida la empresa que realizará los trabajos de mantenimiento los cambios se podrán percibir durante los primeros tres meses, pero será hasta los 12 o 18 meses cuando se cuente con el 50% del alumbrado en las calles.



El Presidente Municipal reiteró su compromiso de hacer de la capital sonorense una mejor ciudad para vivir, y colocarla en la ruta correcta del desarrollo y del progreso, y ara eso se tienen que mejorar varios servicios, entre ellos el alumbrado público.