Son falsedades y una falta de respeto las denuncias del Staus: Rector

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Son falsedades y una falta de respeto las denuncias que hizo el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora respecto a las violaciones al contrato colectivo, declaró el rector Heriberto Grijalva Monteverde.



Explicó que no hay tales violaciones, ya que se trata de acuerdos entre académicos y las autoridades universitarias, como lo es el caso de la falta de pago de estímulo a la jubilación de más de 60 trabajadores académicos.



"Son falsedades, es falta de respeto a lo que está firmado, sí me da un sentimiento especial que sea la mentira a la que se recurra con tal de conseguir adeptos, es un comportamiento no propio de un universitario", recalcó.



Esta mañana el Staus bloqueó el acceso principal de la universidad pues denunciaban la no programación de maestros, retraso en el pago del estímulo a la jubilación y reducción del sueldo a maestros de deporte de las unidades regionales.



Grijalva Monteverde aseguró que siempre se ha tenido un acercamiento con el Staus y que estas cuestiones se tendrán que revisar en una reunión, además aseveró que estas acciones dañan la imagen que tiene la sociedad de la Alma Máter.