Hay avance en las investigaciones de Guaymas: CPA

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Avances y varias líneas de investigación se tienen en el asalto del pasado jueves ocurrido en Guaymas, Sonora en donde hubo seis personas lesionadas y una madre de familia perdió la vida, afirmó la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.El pasado jueves por la mañana, por fuera de un banco en Guaymas, Sonora, al menos cinco personas dispararon en contra de trabajadores de una empresa de traslado de dinero y en medio de la balacera resultaron lesionados varios civiles, entre ellos la madre de familia que murió mientras recibía atención médica.En entrevista la mandataria estatal mencionó que del tema del asalto no puede dar a conocer ningún tipo de detalle, por lo que sólo aseguró que sí hay avances.“Sí (hay avances), pero es un tema que no puedo dar a conocer, sí hay avance, no puedo tampoco decir cuándo (habrá detenciones), pero espero que sí.“Por lo pronto ya como todos saben”, dijo, “ahí sí, ya hubo un encuentro de algo y se pudieron desprender muchas líneas de investigación”.