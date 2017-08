No se les pagó a trabajadores porque no fueron a trabajar: Ulloa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Secretario del Ayuntamiento, Julio César Ulloa Girón, aseguró que los tres empleados que no recibieron la quincena completa se debió a que no fueron a laborar por cuatro días, por lo que fue causante de bajas.



Agregó que anteriormente se les había notificado que debido a la temporada de lluvias, ocho empleados serían movidos de manera temporal a Centros Hábitat y centros deportivos para realizar sus labores, pero tres empleados no se presentaron a trabajar.



Este día, varios empleados del Ayuntamiento de Hermosillo cerraron la calle Rosales al manifestarse por el atraso del pago a tres trabajadores de Parques y Jardines.



La manifestación comenzó en bulevar Luis Encinas y Rosales.



Alrededor de 200 miembros del sindicato participaron en la protesta, la cual se dirigió hacia Palacio Municipal.