Ponen en riesgo a los peatones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En un peligro para los peatones se ha convertido el cruce de Rosales y bulevar Luis Encinas, pues algunos conductores no utilizan el carril designado para dar vuelta e invaden el cruce peatonal.



En ese transitado crucero se hicieron los ajustes viales para proteger al peatón luego de un accidente donde perdió la vida un joven estudiante de Administración de la Unison el 10 de marzo de 2016.



En un ejercicio de observación realizado ayer en este punto, en menos de una hora un total de ocho vehículos que transitaban de Poniente a Oriente por el bulevar Luis Encinas, dieron vuelta a la derecha por carril prohibido.



La falta de concientización de los ciudadanos, el apuro de los automovilistas y el espacio insuficiente para dar vuelta son algunas de las causas de que los conductores no utilicen el carril marcado, aseguraron peatones.



Para la señora Sandra Bustamante, empleada de la Universidad de Sonora desde hace más de 30 años, cruzar la calle Rosales es un martirio todos los días, pues lo hace al menos tres veces al día e incluso ha tenido que discutir con los automovilistas.



"Los tenemos que detener y decirles ‘hey, párate más atrás’, o si no ‘por aquí no tienes por qué dar la vuelta’ a cada rato nos andan llevando de corbata, totalmente es un riesgo a cada rato", platicó.



Las horas pico son las más problemáticas, comentó el señor Alejandro Puga, ya que el tráfico se congestiona y los vehículos que van a dar vuelta hacia la derecha no quieren utilizar el carril donde se encuentra un semáforo.



"Es un lugar por el que paso caminando casi todos los días y me ha tocado, incluso como conductor también, que quiero dar vuelta a la siguiente calle y no puedo orillarme porque los carros dan vuelta en lugares prohibidos", dijo.



Los automóviles que transitan sobre el bulevar Luis Encinas de Poniente a Oriente para dar vuelta hacia la calle Rosales deben orillarse al primer carril donde se ubica un semáforo y un pequeño camellón que delimita el cruce de los peatones.



Pero hay quienes por evitar el congestionamiento vehicular y el semáforo dan vuelta por el carril posterior al camellón, invadiendo el paso de los peatones, quienes corren el riesgo de sufrir un accidente.



"Una vez ya me andaban arrollando un carro que se dio la vuelta, nos exponemos, no sé qué está esperando la autoridad si ya ocurrió un accidente", reclamó Silvia Tamayo.



Una de las soluciones que proponen los peatones es que se designe a un oficial de tránsito para que coordine el paso de los peatones y sancione a los vehículos que dan la vuelta en lugares prohibidos.



Consultada sobre las sanciones a los automovilistas que no respetan el cruce peatonal, la jefatura de Tránsito Municipal informó a través de su vocero que el no tomar el carril correspondiente para dar vuelta es motivo de infracción y corresponde a cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA).



El punto de la calle Rosales y Luis Encinas no está detectado como de mayor conflicto, por lo que actualmente no está contemplado para colocar un agente de Tránsito, al menos que se reporte reincidencia, indicó.