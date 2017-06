Empleos en planta Ford Hermosillo no tendrán cambios, aseguran

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aun cuando la cancelación del Ford Focus dejará de generar 200 nuevos empleos, la plantilla laboral de la empresa en Hermosillo no sufrirá cambios al continuar la producción de los modelos Fusion y Lincoln MKZ, informó Ford México.



La Dirección de Comunicación de la multinacional señaló que no esperan ningún impacto inmediato en los niveles de empleo en la Planta de Estampado y Ensamble de la capital de Sonora.



Luego de que en enero de este año la compañía anunciara la cancelación de la operación de una nueva planta en San Luis Potosí, informó que el Focus se produciría en Hermosillo, sin embargo, ayer se comunicó la suspensión definitiva del proyecto.



La armadora dijo que se tomó la decisión de trasladar la producción de este modelo a una planta en China porque les generará un ahorro de mil millones de dólares respecto al plan original, de 500 millones de dólares de ahorro.



"Seguiremos produciendo el Fusion y el Lincoln MKX y sus versiones híbridas en Hermosillo, esta planta tiene 30 años en el País y es la única en producir vehículos híbridos en México y fue la primera en fabricar vehículos de lujo", señaló la trasnacional en un comunicado.



Para la planta local se tienen en evaluación planes de inversión alternativos y no se ha tomado alguna decisión con respecto a los modelos que actualmente se fabrican, afirmó, por lo que cualquier decisión será anunciada de manera oficial.