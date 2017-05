Responden jóvenes con discapacidades a la inclusión laboral

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una oportunidad para desarrollarse profesionalmente es lo que obtienen alumnos con discapacidades del Centro de Atención Múltiple Especial (CAME) 25 al ingresar a una plantilla laboral.



Desde hace más de 2 años el CAME 25 funge como enlace con empresas que le apuestan a la inclusión para que jóvenes y adultos de los 19 a 35 años de edad, con diversas discapacidades, puedan trabajar y obtener todas las prestaciones de ley.



El objetivo es que ellos sean personas productivas, pues tienen muchas capacidades que en ocasiones no se notan porque están solamente en casa, pero al salir a la vida real y tener un trabajo es cuando brillan.



El CAME 25 cuenta con 30 alumnos, de ellos algunos tienen discapacidad motriz, intelectual, síndrome de Down, autismo o sordera.



La institución está abierta a recibir a cualquier persona con discapacidad, informaron autoridades, mientras tengan alguna forma de comunicación y puedan realizar algún movimiento.



CAPACITACIÓN REAL



Olivia Martínez Herrera, sicóloga del CAME, señaló que buscan que el joven se capacite en ambientes reales de trabajo para que aprenda conductas más responsables que tienen que ver con su autonomía.



"Aquí se les enseñan las responsabilidades que deben tener, así como llegar temprano, tener una buena disciplina, saber comportarse, ser amables con sus compañeros y las personas que los rodean y a controlar sus emociones y diversas conductas".



"Que los jóvenes entren al campo laboral es un proceso que no se da de la noche a la mañana, sino que con las clases van mejorando su lenguaje, su independencia, la memoria y en base a eso y a sus capacidades se les da un trabajo", indicó.



EL LUGAR ADECUADO



En ocasiones los padres de hijos con discapacidad no saben a dónde llevarlos y simplemente están en casa, por lo que deben ir a una escuela donde les enseñarán a comunicarse con la sociedad y sobre todo incursionar en el campo laboral; es el mejor regalo que les pueden hacer.



Los jóvenes acuden todos los lunes a sus clases, mientras que de martes a viernes van a sus trabajos, ya sea a capacitación o ir a su trabajo fijo.



Actualmente son seis muchachos que están laborando en los hoteles Colonial, City Express y San Ángel, en donde hacen diversas actividades como recoger las sábanas y toallas de las habitaciones, lavarlas y doblarlas.



Las empresas incluyentes donde laboran estos jóvenes están tranquilas porque de lunes a viernes está un maestro o sicóloga con ellos durante la jornada de trabajo, los apoyan y los orientan.



SON PIONEROS



Uriol Gutiérrez Trejo, maestro instructor, comentó que son el primer CAME que tiene ese modelo de incluir a los alumnos en el ámbito laboral, por lo que los capacitan y sacan sus capacidades.



"Ellos necesitan una oportunidad para demostrar las capacidades que tienen y que el empresario se dé cuenta de lo que son capaces y de lo que pueden aportar y por eso hay más empresas que se están sumando a darles una oportunidad", agregó.



Para sumarse al CAME 25, indicó, pueden acudir a sus instalaciones en la colonia Las Villas, llamar al teléfono 6622 689839 o escribir al correo electrónico came25.todostrabajando@gmail.com.