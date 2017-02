Concesión de alumbrado no afectará a ciudadanos: Alcalde

HERMOSILLO, Sonora()

Hoy dejamos por escrito el compromiso que el programa de modernización de la red de alumbrado público no le costará más al ciudadano. pic.twitter.com/Je9D5ysJi1 — Maloro Acosta (@MaloroAcosta) 21 de febrero de 2017

En noviembre, el cabildo aprobó concesionar el mantenimiento del servicio mediante un concurso público nacional en un proceso transparente. — Maloro Acosta (@MaloroAcosta) 21 de febrero de 2017

Se buscó un esquema financiero para dejar atrás la red obsoleta y remplazarla por tecnología Led ampliando la red de alumbrado público. — Maloro Acosta (@MaloroAcosta) 21 de febrero de 2017

Tras hacer un diagnóstico del alumbrado público encontramos que dos terceras partes de la red se encontraban en mal funcionamiento. — Maloro Acosta (@MaloroAcosta) 21 de febrero de 2017

Con el objetivo de crear un compromiso por escrito, el presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, firmó un documento en el cual señala que la ciudadanía no se verá afectada por la concesión del alumbrado público.De igual manera, manifestó que el gasto será cubierto por el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y no habrá recorte de personal.El edil dijo que tras hacer un diagnóstico sobre el estado del servicio de alumbrado en la ciudad, se halló que dos terceras partes de esta red no funciona o están obsoletas, lo que vuelve a las calles cómplices de la inseguridad.Debido a la situación, mencionó Acosta Gutiérrez, se buscó una solución de largo plazo y se halló un esquema financiero que permite modernizar el alumbrado sin que el Municipio tenga que invertir recursos y sin que le cueste a los hermosillenses lo que cada año ya paga por este servicio.El pasado 26 de noviembre el cabildo aprobó la conveniencia de concesionar el mantenimiento del servicio mediante un concurso público nacional, un proceso que se ha estado llevado de manera transparente, externó el alcalde.El edil municipal manifestó que después de la firma de este documento se buscará informar a los hermosillenses sobre la medida.