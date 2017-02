Persisten largas esperas por falta de camiones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las largas esperas para que los alumnos de la Universidad Tecnológica de Hermosillo lleguen a su plantel persisten, pues solo ingresa un camión de transborde frente al campus.



Alumnos del turno matutino comentaron que la ruta 6 sólo ingresa en un horario establecido al inicio y término de las clases, pero que en el caso de la ruta 4, termina su recorrido frente al Conalep y ahí tienen que transbordar.



La principal queja de los estudiantes es el tiempo de espera del camión de transborde, por ello se había llegado al acuerdo de que los camiones ingresaran hasta las instalaciones de la UTH, pero el problema persistió.



Según los alumnos la excusa de los choferes para no ingresar es el mal estado de los accesos, por lo que después de las lluvias registradas el fin de semana, este lunes se encontraba maquinaria raspando el camino.



El rector de la UTH, Adalberto Calderón Trujillo, indicó que ya existe un presupuesto aprobado de 18 millones de pesos para la pavimentación, pero que hasta el momento no ha sido liberado.



Los alumnos de la UTH esperan que el compromiso hecho por parte de la Dirección de Transporte de que las rutas 4 y 6 ingresen hasta la puerta del plantel se respete, ya que al no hacerlo han tenido que llegar tarde a sus clases.