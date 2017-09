Se abren centros de acopio en Hermosillo para ayudar por sismo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Universidades, instituciones públicas y asociaciones civiles, así como Grupo Healy con sus instalaciones en Sonora y Baja California, se unen en apoyo a damnificados, para lo cual abrieron centros de acopio para recibir donativos de víveres, artículos de limpieza y de higiene personal, entre otras cosas.

A continuación algunos centros de acopio:



Cruz Roja Hermosillo

Bulevar Luis Encinas y 14 de Abril, colonia San Benito.



DIF ESTATAL

Monteverde y Luis Encinas, colonia San Benito.



EL IMPARCIAL

- Sufragio Efectivo y Mina No. 71, colonia Centro.

- Bulevar Morelos No. 235 L-5 Plaza Santa Lucía.

- Bulevar Solidaridad e Ignacio Salazar, colonia Los Viñedos.



UNISON (Campus Hermosillo)

- Plaza del Estudiante

- Oficina sociedad de alumnos ECA

- Edificio 9Q3



DIF MUNICIPAL

- Bulevar Hidalgo, a un costado de Palacio Municipal.

- Oficinas de DIF Hermosillo, Gustavo Hodgers, entre Yáñez y Garmendia, colonia Modelo.

- Instalaciones de UBR en Bahía de Kino.



RED SOLIDARIA MÉXICO CONVOCA A HERMOSILLENSES A DONAR EN:



- Casa Madrid – Sufragio Efectivo 21, col. Centro

- Taza Madero – Jesús García 138, col. Centro

- Yonqui – Álvaro Obregón 75B entre Rosales y Pino Suárez, Col. Centro

- Punta de Flecha – Blvd. Luis Encinas 19, entre Jesús García y Horacio Soria, col. Centro

- El Fisher Store – Dr. Paliza 112, col. Centenario

- Frigorífica Contreras – Callejón Llano 102, entre Alberto Gutiérrez y Mendoza, col. Olivares

- Restaurante Papá Frijol – Blvd. Morelos 240 local 42, col. Bugambilias (Plaza Dila)



Medicamentos no caducos, productos de higiene personal, productos de limpieza, agua embotellada, alimentos enlatados y granos.