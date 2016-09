Gobernadora no quiere que UBER desaparezca

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Hasta hoy al mediodía la empresa UBER no se había acercado al Gobierno del Estado para presentar su padrón vehicular y nombre de los socios y conductores, señaló la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano.La mandataria estatal expuso que los decomisos de autos todavía no lo platican con el director del Transporte Público, Luis Iribe, pero espera que la empresa cumpla.A pesar de que hasta hoy no se presentaba UBER con el Gobierno del Estado, la Gobernadora del Estado es optimista y espera que no desaparezca la empresa.“Sería una gran pérdida para ellos y para los usuarios de UBER en Hermosillo, yo creo que es un tema importante que se puede resolver con diálogo y con acuerdos, al parecer ellos tienen un descontento porque no quieren cobrar en efectivo y tienen razón, porque esa no es la modalidad de UBER”, dijo.