Estilistas y barberos hacen su buen obra

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) Sonora realizó por quinta ocasión su Maratón de Cortes de Cabello, donde estilistas y barberos trabajaron en la recaudación de fondos que ayuden a solventar las necesidades de los niños, niñas y familias de la institución.



"Todo lo recaudado es para las mismas familias, para un alimento, para algún transporte, para algo que ellos requieran y los estilistas estuvieron bien puestos para apoyar esta noble causa", dijo Fernanda Murguía, organizadora del evento.



Fueron más de 45 estilistas y barberos reconocidos de Hermosillo quienes participaron en la dinámica, donde además se unieron otros profesionales que desde sus salones atendieron a sus visitantes para posteriormente llevar sus donativos a CRIT Sonora.



"Yo desde el primer maratón estoy puesta, me invitó una amiga que trabaja aquí y ya hasta me inscribí de voluntaria del CRIT; me voy con una alegría de poder darles todo a estos niños que tanto necesitan de estos centros de desarrollo", contó Carmen Duarte, estilista.



Cumple promesa



La señora Bertha Martínez Carpio se acercó al Quinto Maratón de Cortes de Cabello para cumplir una promesa: Donar el suyo como habían acordado que lo harían ella y su hermana, quien falleció a causa del cáncer recientemente.



"Mi hermana Reyna Ludivina era participante del CRIT y habíamos quedado en que íbamos a donar el cabello juntas, pero ya no llegó... yo vengo a cumplir mi parte con ella", narró.



Aunque el objetivo del Maratón no era la donación de cabello, Bertha decidió hacerlo: "No lo tengo muy largo, pero me dicen que cualquier cosa les sirve; me lo cortaré pelona, con máquina. Me siento bien aunque ella se me fue y si a alguien le sirve mi pelo, pues aquí está", dijo Bertha.