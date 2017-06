Descarta Ford afectación en empleos en planta de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El número de trabajadores de la Planta Ford de Hermosillo no se verá afectado tras el anuncio de la compañía de que no producirá en la localidad el modelo Ford Focus, comunicó el Departamento de Comunicación de la empresa en México.



El área de comunicación externa de la trasnacional informó que no se espera ningún impacto inmediato en sus niveles de empleo como resultado de esta decisión.



“Seguiremos produciendo el Fusion y el Lincoln MKZ y sus versiones hibridas en Hermosillo. Esta planta lleva 30 años en el País y es la única en producir vehículos híbridos en México y fue la primera en fabricar vehículos de lujo”, informó la empresa a través de la vocera.



En Hermosillo y como una práctica habitual de negocios, expresó, de manera continua se evalúan múltiples planes de inversión alternativos y no hay de momento alguna decisión que implique un cambio respecto de los productos que actualmente se fabrican en esta ciudad como el Ford Fusion y el Lincoln MKZ, así como sus versiones híbridas.



“Como es práctica habitual de Ford, una vez que existan nuevos proyectos de inversión aprobados para Hermosillo, los mismos serán anunciados oficialmente”, puntualizó.



Actualmente el Ford Focus se produce en una planta de Wayne, Michigan, y su ensamble será concluido para mediados del 2018 y su fabricación se trasladaría a la planta de Hermosillo, México.



Sin embargo, este día la multinacional informó de manera oficial que éste modelo será construido en una planta de emprendimiento ubicada en Chongqing, China.