VIDEO: Se manifiestan choferes de Uber por la paz

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Alrededor de 150 operadores de Uber se manifestaron por varias calles y cerraron por varios minutos el bulevar Hidalgo para pedir que su empresa les quite el cobro en efectivo.Isay Avila, uno de los conductores de Uber, señaló que la manifestación también es para trabajar en paz y evitar conflictos con los taxistas."Queremos trabajar en paz, no queremos que este conflicto se haga más grande y sobre todo porque hay conductoras mujeres que son más susceptibles a estos problemas."También queremos que la empresa nos quite el cobro en efectivo que es el principal problema que tenemos con los taxistas", señaló.