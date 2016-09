Lamenta el arzobispo ambición por el dinero

HERMOSILLO, Sonora(GH)

“El origen de todos los males es el afán del dinero”, frase bíblica que en la actualidad sigue vigente y tiene sentido, declaró el arzobispo de Hermosillo.



Ruy Rendón Leal expresó en entrevista previa a la misa que hay grupos de la delincuencia organizada que hoy en día por su ambición van en contra de la vida de la sociedad.



Quienes piensan que de esta manera van a tener una vida tranquila, dijo, se equivocan porque su vida transcurre en tensiones y termina rápidamente.



“Hay personas que buscan el alimento y dinero por la vía fácil de robar o extorsionar, para ellos no se avizora un futuro prometedor y es el camino que ellos siguen”, lamentó.



En la reflexión dominical de ayer hizo referencia a las palabras del papa Francisco con la lectura “El pan sucio de la corrupción”.



El Santo Padre pidió rezar por la pobre gente que ha perdido la dignidad con la práctica de los sobornos, que no se llevan consigo el dinero que han ganado, sino la falta de dignidad, dijo.



“El pan debe llegar a nuestra mesa no de manera fácil y cómoda, sino con el trabajo de cada día, con el sudor de nuestra frente, el cansancio”, enfatizó el arzobispo.



En la primera lectura del libro del profeta Amós 8, 4-7, se habló de los malos administradores, que disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo.