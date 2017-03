Tienen veinte años vendiendo mariscos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los hermanos "Terry" y "Chema" tienen veinte años de vender mariscos en el muelle de Kino Viejo y aseguran que fueron los primeros en instalarse en la zona.



Con su peculiar forma de vender, con gran ánimo y simpatía, los originarios de esa comunidad comenzaron a salir adelante económicamente con la venta de almeja, callo de hacha, pata de mula, almeja reina, entre otros.



El "Terry", quien optó por omitir su nombre, relató que en compañía de su hermano José, son uno de los vendedores más distinguidos del lugar pues disfrutan el trabajo que realizan de lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.



"Resulta que yo me fui a un baile y al salir del baile, me atropelló un carro a alta velocidad, entonces se me quebraron las piernas, fémur izquierdo y fémur derecho, los tenis se colgaron en el alambre".



Contó que tras el paso de los años se ha mantenido de la venta de mariscos previo a Semana Santa, la cual incrementa tras acercarse tal fecha.



"La venta ahí va, poca pero siempre, tengo veinte años trabajando todo el año, nosotros somos los originales", expresó, "somos los hermanos ‘brother’, nomás que él trabaja y yo platico".



Tras la alerta que hubo a principios de febrero por almeja con toxina, el comerciante afirmó que los clientes se mostraban preocupados y que se notó un ligero descenso en las ventas.



"Nos preguntaban que si qué pasaba y que si no estaba infectada y aunque muchos no consumían otros más comían tranquilos".