Afecta la lluvia a vecinos del Poblado Miguel Alemán

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Calles difícilmente transitables y algunos hogares inundados fue lo que se originó tras acumulación de lodo y "ríos" de agua originados por la lluvia registrada ayer en el Poblado Miguel Alemán.



En un recorrido realizado por el lugar se pudo observar alrededor de 10 viviendas que tuvieron problemas por el ingreso del agua como sucedió en la invasión Trinidad Sánchez Leyva.



En el cruce ubicado por la calle Benjamín Hill y Benito Juárez, concentró la mayor parte del agua que recorrió la comunidad, la cual tarda hasta una semana en bajar de nivel.



Francisco Valenzuela Meléndrez, quien radica en ese sector, señaló que tuvo que levantar el nivel del piso frontal en su vivienda para evitar que el agua se metiera a su hogar y evitar el daño a sus muebles.



"Estamos esperando lo peor porque cada que llueve es la misma, los carros no pueden ni pasar, las autoridades no se acercan para nada porque estamos totalmente en el abandono", comentó.



Andrés Valenzuela, residente del área, relató que debido a las lagunas registradas en la comunidad, el agua que permanece acumulada se fusiona con fuga de drenaje del sitio y tras el paso de los días provoca pésimos olores y temen enfermedades originadas por la suciedad.



"Se hacen muchas lagunas y en toda la comunidad, hace poco tuvimos junta con el comisario y dijo que iban a rellenar las calles y las iban a arreglar para que se nivelen pero no han hecho nada", manifestó.



Caos por la lluvia



En Hermosillo se vivió un caos después de las 10:30 horas tras la fuerte lluvia acompañada de intensas rachas de viento que alcanzaron hasta 70 kilómetros por hora.



Árboles caídos, bulevares inundados y la caída de un espectacular era el escenario que se vivió la ciudad ayer tras la precipitación originada por el frente frío 29 y octava tormenta invernal.



Con impermeables improvisados con bolsas de plástico y grandes paraguas, peatones intentaban cruzar las vialidades de la ciudad que registraban grandes acumulados de agua.



El tránsito se vio afectado en las avenidas de más circuladas de la ciudad, ocasionando un paso lento de los vehículos, siendo los sectores más afectados los que están ubicados por el bulevar Encinas, Solidaridad, Navarrete, Colosio, Rodríguez y Rosales.



El Centro de Hermosillo se vio afectado en la mayoría de sus calles como Garmendia, Plutarco Elías Calles, Matamoros y Pino Suárez, que se paralizaron tras la acumulación de agua.



Caída de árboles



La caída de árboles fue el principal reporte atendido por elementos de la Unidad de Protección Civil Municipal, informó el titular de la dependencia, Guillermo Moreno Ríos.



De catorce denuncias, seis fueron solicitudes de atención a ese tipo de problemas de los cuales no se registró ningún lesionado, señaló.



Tras cada lluvia recomendó a los ciudadanos asegurar techos del hogar, evitar tocar postes, caja de luz o cables, evitar transitar por calles inundadas e informarse sobre pronóstico del estado del tiempo, entre otros.



La dependencia no tuvo conocimiento de algún lesionado por motivos de la lluvia.