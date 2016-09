Representan puestos de alimentos y bebidas una opción de ingreso

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Hermosillo actualmente hay mil 51 puestos ambulantes de alimentos y bebidas con permiso, según datos de la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio, proporcionados por Comunicación Social.



Del total, 393 corresponden a botanas, frituras, aguas, refrescos, cócteles, frutas, cocos, raspados, hielitos, nieves y dulces, 23 a burros, 38 a cahuamanta y mariscos, 14 a chiltepín, miel, especies, 78 a comidas diversas, 243 a hot dogs y 262 a tacos.



“Hay aproximadamente (otros) mil puestos sin permisos, no cuentan con éste porque no procede porque el reglamento (de Comercio y Oficios en la Vía Pública) te limita a otorgar un permiso en ciertos lugares.



“No podemos dar un permiso en bulevares, cruceros, entonces uno se lo dice a la gente y la gente dice, tengo que vender, y si pues, pero no procede porque el reglamento lo prohíbe no porque la autoridad no quiera”, señaló Luis Armando Becerril Calderón, director de Inspección y Vigilancia.



Se están buscando soluciones, dijo, porque el presidente quiere que le den la oportunidad de trabajar a todos, por lo que están viendo el cómo, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física de las personas.



Aunque no se encontró algún censo con el número exacto de puestos ambulantes que existen en Hermosillo en cada uno de las más de 750 colonias del municipio se pueden apreciar carretas y negocios con variedad de comida y golosinas.



SUBE AMBULANTAJE

Luis Huescas Reynoso, doctor en Economía del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD), comentó que el ambulantaje pasó del 16 al 21.4% en los últimos cinco años.



Dicha situación puede deberse a la tasa de desempleo en la capital, que con el 5.8% supera la tasa a nivel nacional, que es de 3.2%, indicó.



Al año en Hermosillo, mencionó, se requiere la generación de por lo menos 13 mil nuevos empleos, pero en ocasiones sólo se crean 4 mil u 8 mil máximo.



“En Hermosillo hay 22 mil personas desocupadas, con una tasa de desempleo de 5.8%, lo cual es más alto que a nivel estatal y nacional”, expuso.



El ambulantaje, especificó, es una actividad que se desarrolla generalmente por familiares, en cada puesto hay un promedio de tres a cuatro trabajadores.



Es un empleo bien remunerado, especialmente en el sector informal, que no cubre impuestos y por ello se adquieren mayores ganancias.



NEGOCIO FAMILIAR

La venta de tacos de barbacoa, cabeza, chicharrón, carne con chile, papas con machaca, deshebrada, chorizo, tortas, quesadillas y momias con tortillas recién hechas, es un trabajo que Edith Sabina Bustamante califica como muy noble.



La joven de 31 años, quien trabaja la carreta de su mamá, junto a su prima Selene Villegas, aseguró que éste es un oficio que le da de comer a ella, su familia y familiares.



“Aquí hacemos las tortillas de harina todos los días y los guisos son totalmente caseros, muy a gusto aquí trabajando, puro familiar, mi prima trabaja conmigo, mi mami los fines de semana y mi hermano también trabaja”, expresó.



De lunes a viernes, a partir de las 06:00 y hasta las 13:30 horas atiende el puesto ubicado en la esquina de las calles Bahía y Valencia de la colonia Los Naranjos.



Con este trabajo vive dignamente y para obtener mayores ingresos debe invertir más tiempo del estipulado por Ley, sus actividades inician a las 4:00 de la mañana y por la tarde noche continúan.



Su esposo Edgardo Molinares le ayuda con las compras de la carne, pan, desechables, refrescos, hielo, en fin, con las vueltas que se requieren, comentó.



Desde muy temprano pone a cocer la carne, pica verduras, prepara salsas y por supuesto, hace las tortillas del día.



Con los recursos que obtiene cubre los gastos de la casa, mandado y necesidades de sus dos hijas, Karla y Ximena, de 11 y 8 años, respectivamente.