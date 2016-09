Desconoce Sonora cuántos casos hay por Lyme

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aunque para el sistema de salud mexicano no pareciera ser todavía un problema relevante del cual deban tenerse estadísticas, quienes padecen enfermedad de Lyme se enfrentan a un padecimiento que cambia la vida y que tarda años en diagnosticarse.



"En México desconocemos la cifra porque no sabemos cuántos no se han diagnosticado, debido al subdiagnóstico de la enfermedad, y si no se da tratamiento probablemente avance a la fase más grave o crónica", expuso María Guadalupe Gordillo Pérez, investigadora del Centro México Nacional Siglo XXI del IMSS.



En Sonora las autoridades de Ssalud no reportan públicamente casos de Lyme, aunque según información de la recién creada Fundación Lyri "Menos Lyme, Menos Rickettsia", al menos 30 personas de Hermosillo han sido diagnosticadas en la Ciudad de México o en Estados Unidos.



Contrario a lo que ocurre con otros padecimientos transmitidos por vector, como el dengue o la rickettsiosis, la Secretaría de Salud no tiene reportes públicos de la prevalencia de esta enfermedad, la cual se ha detectado desde 1977 en Estados Unidos y en Europa.



Conocida también como "la gran imitadora", la enfermedad de Lyme puede diagnosticarse en los primeros años como artritis, fatiga crónica, fibromialgia, lupus o incluso trastornos sicológicos o siquiátricos



"En una primera consulta, y es probable que en una segunda, no se nos ocurra pensar en Lyme porque no es tan común, pero sí tenemos que pensarla, no nada más por la cercanía con Estados Unidos, sino porque hemos tenido casos en nuestro País", advirtió Alejandro González Mares, infectólogo pediatra.



Ante la falta de médicos entrenados para realizar el diagnóstico y tratamiento de Lyme, padres de pacientes con este padecimiento crearon en Sonora la Fundación Lyri, con el objetivo de coadyuvar en la capacitación de especialistas que puedan atender el problema en la entidad.



Para "Sofía" es como si la vida se hubiera detenido por un tiempo, pues desde hace seis años algunas de sus actividades normales se vieron reemplazadas por su necesidad de permanecer en cama a causa de los fuertes dolores que en ocasiones le aquejan.



Luego de haber presentado los primeros síntomas cuando tenía 17 ó 18 años, "Sofía ahora tiene un nombre para entender por qué su estado de salud e incluso de ánimo ya no es el mismo: Enfermedad de Lyme.



En alrededor de un mes, la joven viajará a San Francisco para recibir tratamiento contra la infección, debido a que en México son pocas las opciones de doctores y clínicas en los que puede atenderse.