Olvidan Parque de los Yaquis

HERMOSILLO, Sonora(GH)

De lejos se puede ver el verdor de la maleza que se ha apoderado poco a poco del Parque de los Yaquis en la colonia El Ranchito, donde los vecinos aseguraron estar preocupados por el olvido en que se encuentra el lugar.



Lámparas ladeadas, árboles caídos, aparatos de juego y ejercicio desmantelados, es de lo mucho que acompaña a la maleza del espacio recreativo.



"No tiene luz", dijeron vecinos, quienes aseguran tener miedo al pasar cerca del lugar debido a la falta de alumbrado, ya que ha aumentado el número de personas de mala condición en el lugar.



"Ya tiene como unos dos años así y hace falta que arreglen porque el parque no tiene luz, así a oscuras es un nido de malvivientes, no puede pasar la gente ya en la tarde porque está oscuro, si normalmente en el día se la lleva lleno de malvivientes, ahora imagínense en la noche", aseguró don Elías Grijalva.



Margarita Sáenz, vecina, mencionó que el parque lo han limpiado pero que es la misma gente del sector que vuelve a dejar el lugar en pésimas condiciones.



Otros residentes de la colonia afirmaron que poco a poco niños, jóvenes y adultos dejaron de asistir, porque al no contar con luz, pero si con árboles caídos y maleza, lo ha convertido en un lugar peligroso para realizar actividades.



"Está muy sucio y descuidado, no hay luz, ya da miedo venir en las tardes a hacer ejercicio por los malandros, ojalá el parque estuviera más limpio para los niños porque ya han dejado de venir por lo mismo y no me ha tocado que salgan animales pero sí a de haber por la maleza", aseguró Martha Quijada Bracamontes.



Don Jesús Francisco Sarmiento, quien también se ve afectado por el deterioro del parque, sugirió a sus vecinos ponerse de acuerdo para limpiar y evitar aún más su deterioro.