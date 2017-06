Castiga el calor a usuarios del transporte urbano

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los usuarios del transporte público abren las ventanas de la unidad que abordan buscando aminorar la temperatura y sólo reciben más aire caliente. El calor dentro de algunos camiones que circulan la ciudad es insoportable al no contar con aire acondicionado.



Alfonso López Villa, representante de la asociación civil Vigilantes del Transporte, manifestó que según la última auditoría realizada solamente el 38% de las 375 unidades cuentan con refrigeración, lo que significa que más de 200 operan sin ella.



En un sondeo realizado en las calles del Centro de Hermosillo, los usuarios se quejaron del calor que pasan dentro de las unidades, pues sus trayectos pueden durar hasta una hora, situación que se agrava cuando los choferes suben más gente de la permitida.



"Es muy desesperante porque hago mucho tiempo arriba del camión. A veces van llenos, con la gente amontonada y sin aire. Merecemos un servicio mejor, pagamos por él, no nos lo dan gratis", expresó Katia Covarrubias, usuaria de la línea 9.



La Ley de Transporte del Estado de Sonora establece que las unidades "deberán prestar su servicio con los equipos de aire acondicionado encendidos y en correcto funcionamiento, en el periodo comprendido del primero de mayo al treinta de septiembre de cada año".



Esta misma ley apunta que de no cumplir con las condiciones de higiene, comodidad y seguridad, se procederá a la aplicación de una multa que puede ascender hasta los cien salarios mínimos y de reincidir, a la revocación de la concesión.



"Tenemos conocimiento de cien multas aplicadas actualmente, pero no ha habido ninguna revocación al momento, el procedimiento de revocación está diseñado para darle toda la oportunidad al concesionario de que no cumpla la ley.



"(Lo que buscan) los concesionarios es que pase el tiempo, llegue septiembre de nuevo y ya no sea reglamentario tener el aire acondicionado encendido y otra vez la misma historia. Es a lo que comúnmente llamamos ‘patear el bote", afirmó el titular de Vigilantes del Transporte.



Al convertirse en algo recurrente el problema, añadió López Villa, el usuario deja de denunciar porque considera que no pasa nada.



Para denunciar este y otros problemas con el transporte urbano, se debe llamar a UNE Transporte Urbano al 01-800-71-71-110 o a su servicio de Whatsapp al (662) 104-77-55.