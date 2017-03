Exigen seguridad en jardín de niños

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para exigir mayor seguridad en el plantel, padres de familia del Preescolar María Luisa Leal Duarte, tomaron las instalaciones de la escuela y bloquearon el paso vehicular de un crucero al Norponiente de la ciudad.De acuerdo a la información recabada en el lugar de los hechos, la manifestación inició desde las 07:00 horas de ayer, donde un grupo aproximado de 70 padres de familia, cansados de los robos constantes que ha padecido el kínder, decidieron que no habría clases hasta que alguna autoridad escuchara sus peticiones.Yésica Soriano, integrante de la Sociedad de Padres de Familia, platicó que ya van cinco robos en el plantel en lo que va del año y las consecuencias las tienen que pagar ellos, por lo que no están dispuestos a tolerarlo más."Lo que estamos pidiendo es que nos apoye la Secretaría con un vigilante o velador y que le den también seguro social para que acepte quedarse toda la noche, porque ya van cinco robos en el año y los papás tenemos que pagar todo lo que se roban", dijo.Fue el pasado martes cuando los ladrones visitaron por última vez la escuela, según comentó Norma Cruz, y se llevaron una bocina con todo y micrófono que se utilizaba para realizar los honores a la bandera."Y ya estamos hartos porque es la segunda vez que la compramos, todo lo que se roban los papás tenemos que pagarlo y ya no se nos hace justo estar trabajando para los ladrones, y tampoco nos apoya la Policía Municipal", aseguró.Casi tres horas duraron los manifestantes bajo los rayos del Sol, bloqueando el acceso vehicular de las calles Chanate y Navojoa, donde expresaban que no se moverían si no recibían respuesta favorable por parte de las autoridades correspondientes.A través de un comunicado, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que tanto el área educativa, como la Dirección General de Salud y Seguridad Escolar, no habían recibido reporte alguno sobre este tipo de situaciones en dicho plantel.Representantes de la dependencia acudieron personalmente para entrevistarse con los padres de familia, a quienes se les recomendó que tienen que poner la denuncia ante el Ministerio Público cuando las instalaciones educativas sean víctima de cualquier acto vandálico.También se les informó que tienen que dar aviso a la SEC para realizar el trámite de reposición y reparación, según sea el caso, y se solicitará a las autoridades municipales que refuercen la vigilancia en el sector.