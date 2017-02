Bloquean tráfico para exigir puente peatonal

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Después de cinco años de solicitar la construcción de un puente peatonal en el Periférico Sur a través de varias manifestaciones, padres de familia de la Escuela Primaria Ejido Villa de Seris, al parecer hallaron la luz al final del camino.



Un grupo de aproximadamente 40 padres se manifestaron ayer sobre el Periférico Sur y Elías Calles, debido al hartazgo que se dijeron sentir ante el peligro que corren sus hijos al tener que cruzar el Periférico para ir a la escuela y el riesgo de ser atropellados.



Alrededor de las 08:45 horas, cuando los manifestantes iniciaron el bloqueo vehicular en ambos sentidos de la rúa, apoyados con pancartas que exigían a las autoridades la respuesta que desde el año 2011 han estado solicitando.



"Desde varios años atrás se nos ha dicho que se va a hacer el puente y no nos han cumplido, ya exigimos los padres algo más concreto y no nos vamos a quitar de aquí hasta que nos cumplan, ya van varios accidentes en este tramo y las autoridades no han hecho nada", explicó Mirna Márquez, presidenta de la sociedad de padres.



Explicó que en días pasados los padres tuvieron una reunión con las autoridades, quienes sólo habían dado respuestas sin sentido y nada concreto, por lo que exigían una solución inmediata.



Los ánimos fueron aumentando entre los conductores que se encontraban atrapados en el tráfico y la desesperación de los manifestantes, ya que los que viven en las colonias del lado Norte del Periférico, son los que más sufren a la hora de cruzar.



Todo por escrito: Vecina



"Hace dos años atropellaron a una niña y murió, y también bloqueamos el Periférico casi hasta la hora de salida de la escuela y nos dijeron que nos pondrían el puente y nada, ya no confiamos en las autoridades, por eso queremos todo por escrito", indicó Marisol Gutiérrez, madre de familia.



Durante casi dos horas que duró el bloqueo, los manifestantes mediaron con distintos representantes de autoridades y acordaron con la Dirección General de Infraestructura de Hermosillo, la realización de una minuta donde se comprometen a la posible construcción del puente peatonal.



"Ahorita los vecinos nos van a acompañar a la oficinas de Cidue, donde vamos a tomar acuerdos, vamos a presentarles el cronograma de actividades de lo que es el proyecto", comentó.Gerardo Togaza Espinoza.



El director general de Infraestructura destacó que apenas se está elaborando el proyecto, por lo que no se sabe exactamente de cuánto será la inversión, pero basándose en proyectos anteriores, se estima que la inversión de entre 7 y 9 millones de pesos.Miguel Ángel Córdova Flores indicó que por el número de accidentes que se han registrado en los últimos años en ese punto de la ciudad, resulta necesaria la edificación de un cruce que brinde mayor seguridad al peatón.



"Hay ciertos puentes peatonales que son de vital importancia como el de Perisur y el de Maza de Juárez y Lázaro Cárdenas sin embargo vamos empezando el año y el presupuesto nos lo están asignando", manifestó el titular de la Cidue.