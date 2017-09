Desean niños mejores parques para jugar

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El deseo de jugar parece esfumarse en algunos niños que ven cómo su área de recreo se deteriora día a día, pues donde debería haber columpios, sólo quedan cadenas viejas y oxidadas, y las marcas de pintura en las paredes revelan el paso de vándalos.



En algunos parques de la ciudad ya no se respira un ambiente familiar, y aunque muchos se encuentran en buen estado, limpios y libres de maleza, otros denotan abandono a través de las manchas de óxido en la ropa de los pequeños que con ilusión buscan divertirse.



La limpieza y rehabilitación de estos centros recreativos piden padres de familia, pues anhelan que sus hijos crezcan lejos de la suciedad y que tengan un lugar dónde brincar, correr o andar en paz.



Temen recrearse



"El parque de mi casa está muy feo, yo casi no voy a jugar, no me deja mi mamá porque está muy sucio y tiene miedo de que me pique una araña, yo quiero que lo limpien para jugar con mis amigos a la pelota", manifestó el pequeño Alberto Arvayo Jiménez.



Su madre, Carolina Jiménez, aseguró que el parque que se encuentra entre Bellota y Revolución, en la colonia Las Amapolas, está en muy mal estado, por lo que los infantes ya no acuden al lugar.



"Está vandalizado, tiene maleza y los aparatos de juego están en pésimas condiciones, los sube y bajas están quebrados, no tienen pintura, algunos de los columpios tienen rotas las cadenas, son lo único que hay, y están muy viejos y oxidados", acentuó.



El pequeño Ángel Daniel Mendoza, con una gran sonrisa en el rostro, comentó que su mamá lo regaña por subirse al mobiliario que hay en el centro recreativo de su sector, ya que éstos dejan manchas en la ropa que lleva puesta.



"Mi parque no está bonito, los juegos ya no sirven porque cuando me subo me mancho la ropa y mi mamá me regaña, también hay mucha basura que la gente deja. Lo que quiero que hagan las personas es que lo cuiden y lo limpien para poder jugar" expresó respecto al parque de la colonia Cuatro Olivos.



Quedan a oscuras



El problema también persiste en el punto de recreo que comparten las colonias Sierra Vista y Cuatro Olivos, en donde algunos infantes tienen que llegar a sus casas antes de las 18:00 horas debido a la oscuridad que invade al sitio una vez que anochece.



"A mí me gusta venir a jugar futbol con mis amigos, pero está muy sucio y oscuro, mi papá ya no quiere que venga. Aquí es donde me divierto, me gustaría que lo limpiaran y le pusieran luces porque si está un poquito feo", enunció el niño José Ruiz Pérez.



La falta de alumbrado público y la maleza crecida son dos de las dificultades que tiene el parque de la colonia San Juan, al que María José León Amado ya no acude con su hijo Alfonso por temor a la fauna que pueda surgir.



"Nosotros ya ni nos paramos ahí porque está oscuro, no se puede llevar a los niños, tiene mucha maleza y aparte se junta mucho vago en la noche, normalmente está pésimas condiciones", enfatizó la madre.



De igual manera, el centro recreativo de la colonia Lomas de Linda Vista, que incluso fue remodelado recientemente, se une a la lista de parques que se encuentran en estado de abandono en Hermosillo.