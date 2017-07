La pasan mal durante la temporada de lluvias

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Inundaciones en los hogares, encharcamiento de agua en las rúas y accesos intransitables, son los estragos que la lluvia deja a su paso en las colonias de la ciudad que carecen de pavimento.



En un recorrido realizado por colonias ubicadas al Norte de la ciudad como Sahuaro, El Triunfo, Solidaridad y El Chaparral, además de Los Olivos y Arco Iris, ubicadas al Sur, se observaron las dificultades que enfrentan los habitantes en esta temporada.



Una pala o pico para hacer un canal y una escoba para sacar el agua que se mete a su hogar, son las herramientas principales que la señora María Jesús Contreras prepara cada temporada de lluvia.



Su vivienda ubicada en la colonia Solidaridad sufre las consecuencias de la lluvia, pues cada que llueve, el agua ingresa a todos los rincones de su hogar y con una escoba debe barrerla para evitar que se inunde.



"Ponemos las cruces, queremos que llueva y a la vez no porque somos las más afectadas y se nos inunda, cuando sube el nivel del agua con la escoba me pongo y no dejo que se me meta", platicó.



La vecina de la calle Cerro del Vigía y Sierra Colorada aseguró que desde hace más de 30 años han solicitado el pavimento de las calles de esta colonia, pero hasta el momento sólo se han pavimentado las rúas principales.



María Jesús y una de sus vecinas son las más afectadas en este sector por la lluvia, pues debido a la construcción de una barda trasera el agua no tiene salida y se estanca en los patios de las casas.



"Ahorita no ha llovido, esperemos a que llueva fuerte, y barremos el agua, con esta barda a ver cómo nos va, nosotros hemos rellenado con escombro y todo, pero viene la máquina y nos quita y volvemos a rellenar", manifestó.



LES PEGA ARROYO



Manuel Agustín Vega Márquez, habitante de la colonia Sahuaro, describió el arroyo que pasaba por la calle Sahauro y Ángel García Aburto, y aunque en este cruce se colocó un puente, el cauce natural ha dañado las rúas de la zona.



La basura que se ha ido acumulando debajo de este puente obstruye el paso del agua en época de lluvia, lo que convierte las calles intransitables para peatones y automovilistas.



"Se puso muy fea la calle con el arroyo, parece río, no se mete el agua a las casa, simplemente esperamos que se seque, si está lloviendo no podemos salir, ni pasar por la calle para ningún lado, no pasan ni los carros", comentó.



Al igual que don Manuel, Rafael Castillo de la colonia Los Olivos, tiene que tapar con tierra y escombro las entradas de su vivienda para evitar una inundación, pues debido a la falta de pavimento, el agua se encharca y se convierte en lagunas.



"Con la basura se pone muy cochina y las calles, la gente no hace caso y sigue tirando la basura, yo he limpiado varias veces y se vuelve a llenar de basura y eso tapa el arroyo, tenemos que poner arena para que no se meta el agua", dijo.



CHARCOS Y MOSCOS



Cuando pasa la lluvia los vecinos de colonias que carecen de pavimento se enfrentan a otro problema, pues debido al estancamiento del agua, los mosquitos y con ello las enfermedades se hacen presentes.



En las colonias El Chaparral y El Triunfo los vecinos aseguraron que después de las lluvias fuertes tienen que esperar hasta 15 días a que se seque, pues el agua no encuentra salida y se estanca en este lugar.



"Como corre el agua desde el Cárdenas, se queda estancada, se junta todo y se llena de animales, se ha metido el agua a la casa, junto con los vecinos hicimos un tope para que no se viniera el agua a las casas, pero se encharca", dijo Cinthia Varela, de El Chaparral.



Vecinos manifestaron que los encharcamientos de agua son el principal problema, pues generan la proliferación de mosquitos y en algunas zonas se han presentado casos de dengue.