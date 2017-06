Va rector Velázquez por Unison incluyente

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Por una universidad incluyente donde se privilegie el diálogo, el aprendizaje colectivo y la gestión participativa con respeto, honestidad, ética y humildad, se pronunció Enrique Fernando Velázquez Contreras al asumir el cargo como rector de la Universidad de Sonora para el periodo 2017-2021.



"Nuestra línea de trabajo siempre ha sido dar claridad a los procesos y procedimientos institucionales, así como al uso de los recursos financieros", expresó.



En una ceremonia encabezada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el presidente de la Junta Universitaria, Jorge Gómez del Campo, ratificó su compromiso para llevar a la Unison a un nivel de excelencia en el periodo 2017-2021.



"La universidad debe involucrarse con mayor decisión en el proyecto de desarrollo estatal y nacional, reafirmar su compromiso de favorecer el avance integral del Estado, facilitar la generación y difusión de los adelantos técnicos y científicos, impulsar el aumento de la productividad y así contribuir a mejorar los niveles de vida de la población", dijo.



El doctor Velázquez Contreras fue electo por la Junta Universitaria el pasado 13 de marzo luego de contender por el puesto en una terna de catorce aspirantes iniciales y seis candidatos en la etapa final.



En los últimos 16 años se había desempeñado como secretario general académico en los periodos de los pasados rectores Pedro Ortega Romero y Heriberto Grijalva Monteverde.



Posicionar a la Universidad de Sonora como las mejores del País, la creación del campus en Cajeme y la apertura de catorce nuevos programas educativos, fueron algunas de las acciones que Grijalva Monteverde destacó en su administración.



En su último discurso como rector, después de ocho años al frente de la Alma Máter, Grijalva Monteverde agradeció a los sonorenses por la confianza de dejar en ellos la educación de sus hijos, pero lamentó las cosas que no pudieron concretarse.



"Siento que me invaden sentimientos encontrados, de grandes satisfacciones por el deber cumplido, porque brindamos nuestro mejor esfuerzo para responder al límite de nuestras habilidades y capacidades, pero también lamento lo mucho que nos faltó por hacer", aseveró.



El fortalecimiento de la competitividad, la gestión e innovación tecnológica y movilidad académica, son los rubros donde las nuevas administraciones tendrán mayores retos, aseguró.



PRIMERAS ACCIONES



El tema de la internacionalización ha sido constante en el discurso de Enrique Velázquez, por lo que aseguró que una de las primeras acciones será una reunión con autoridades de la Universidad de Arizona en los próximos meses.



"La concepción de la internacionalización de nuestra universidad va más allá de un concepto ligado exclusivamente a la movilidad, es necesario reforzar alianzas estratégicas que permitan aumentar nuestra capacidad de colaboración con otras instituciones", dijo.



El nuevo rector hizo una invitación a los sectores productivos y sociales de la entidad, a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales a participar en este proyecto que contempla la nueva administración.