Crece número de socavones

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En menos de una semana se registraron seis socavones en diferentes sectores de la ciudad, los cuales han afectado la circulación y la carpeta asfáltica.



El sexto hoyo surgió ayer en calle Ángel García Aburto y Domingo Olivares, en la colonia Olivares, donde se hundió la llanta de un camión de agua purificada, y para el cual aún no se tiene determinado el tiempo de reparación.



El gerente de Alcantarillado y Saneamiento de Agua de Hermosillo, Miguel Santana Corrales indicó que es necesario realizar una evaluación del lugar para determinar si la falla fue por la ruptura de una tubería de agua potable o drenaje.



"Todavía no valoramos qué tanto se afectó, pero estamos en eso para saber en qué tanto vamos a habilitar esa parte", dijo.



El funcionario manifestó que se afecta el tráfico dependiendo del flujo vehicular de la vialidad y el tamaño de la tubería a reparar, pues en ocasiones si es una tubería de gran tamaño se debe de hacer una excavación grande que ocasiona el cierre de carriles.



El primer socavón se registró el martes 11 de julio en la calle Agustín del Campo y Perimetral Norte, en la colonia Villa Mercedes, lugar en el cual ya se presentaba un hundimiento del pavimento según habitantes del sector.



Al día siguiente, se registró un segundo hundimiento en la colonia Fuentes del Mezquital, en la calle Domingo Olivares y Solidaridad, donde un camión de volteo cayó y provocó daños a un carro.



Santana Corrales indicó que continúa el trabajo en un tramo de 230 metros de la tubería sanitaria de 24 pulgadas, donde el lapso de reparación podría tardar hasta 10 días y fue cerrado el carril de Sur a Norte de la calle Olivares.



"Tenemos una profundidad pequeña que no representa un gran problema y que podremos terminar en el tiempo que ya hemos determinado", comentó el funcionario.



El jueves 13 de julio surgió otro hoyo en la colonia Norberto Ortega, en el bulevar Solidaridad y calle Ramona Olivarría, donde un vehículo sedán cayó, pero las autoridades de Aguah señalaron que solamente fue una fuga.



Ese mismo día, otro socavón apareció en la calle Jet y bulevar Luis Donaldo Colosio, en la colonia La Manga, donde el paso de vehículos fue restringido al haberse presentado en una vialidad que está sobre un canal pluvial.



El titular de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), Gerardo Togawa Espinoza, manifestó que aún no se han realizado los trabajos de reparación en el sitio debido a que el pronóstico de lluvias era poco favorecedor.



"Iniciando la semana vamos a tomar cartas en el asunto, tenemos que hablar con el constructor para ver cuál será la estrategia de trabajo y vamos a ver cuál es la solución", comentó.



El viernes 14, en la colonia Palo Verde se registró un socavón ocasionado por el colapso de un colector de 24 pulgadas, donde cayeron dos vehículos, y en el cual se trabajaba para concluir la reparación ayer, afirmó el gerente de Alcantarillado y Saneamiento de Aguah.



OTROS DAÑOS



Las lluvias también causaron daños en la trotapista del Centro de Alto Rendimiento del CUM a causa de un drenaje tapado que provocó un colapso de cuatro metros de profundidad en el área Sur.



Autoridades de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) manifestaron que desde ese mismo día de las afectaciones se está llevando a cabo la reparación.



Además un tramo del bulevar Colosio a la altura del fraccionamiento Cádiz se vio afectado al originarse un hoyo por debajo de la cinta asfáltica, lo cual provocó el cierre de parte de la vialidad en sentido de Poniente a Oriente, donde ya se realizan trabajos de reparación.