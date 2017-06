Buscará mejorar condiciones financieras de Unison

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Buscar la mejora de las condiciones financieras de la Universidad de Sonora para contener impactos negativos derivados de jubilaciones y pensiones, será la principal tarea del nuevo rector Enrique Velázquez Contreras.



Quien hoy toma las riendas de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, manifestó en entrevista para EL IMPARCIAL que hay finanzas sanas, pero existen estudios donde se señala que a futuro podría haber un escenario complicado.



“Los estudios actuariales dicen que la situación se puede complicar por las jubilaciones y pensiones, en esa parte debemos trabajar desde ya, desde la primer semana de mi gestión con Isssteson y los gobiernos federal y estatal”, refirió.



Velázquez Contreras sustituye en el cargo a Heriberto Grijalva Monteverde, quien estuvo al frente de la Unison por el periodo 2009-2017, y dirigirá a la institución por los próximos cuatro años.



Entre los planes del nuevo rector para la Universidad de Sonora se encuentra la flexibilización de las matrículas, la acreditación internacional de carreras y una mayor vinculación con los sectores sociales y productivos.



A continuación la entrevista.



¿Cuál es el balance que hace actualmente del estado que guarda la Universidad de Sonora?



Afortunadamente la Unison no se reinventa cada cuatro años y continuamos con todos los proyectos. En agosto también estamos programando reunión con la Universidad de Arizona, porque hubo cambio de rector y recientemente acabamos de firmar un convenio con la Universidad estatal de Arizona y reafirmar un plan de desarrollo internacional que representa la internacionalización de la Universidad.



En paralelo estaremos impulsando, me he comprometido, la flexibilización de los planes de estudio e iniciar ya estos procesos que son lentos porque implican la discusión en todos los órganos colegiados, y reafirmar nuestros lazos internacionales buscando organismos que acreditan a nivel internacional, esas serían las principales acciones de esta Rectoría en los primeros meses.



La flexibilización de los planes de estudio, en términos prácticos, ¿de qué manera beneficia a los estudiantes?



El objetivo final es un principio fundamental, que el alumno sea capaz de construir su propia currícula, a partir de toda la riqueza de cursos que ofrece nuestra institución. Los planes fueron flexibes pero ya nos rebasaron, y ahora ya los podemos denominar rígidos, hay un porcentaje nada más del 10% de optativas y es un porcentaje muy bajo. Por ejemplo, hay alumnos de Ciencias Nutricionales muy interesados en cursar materias de la carrera de Cultura Física y Deporte porque están muy relacionadas. Las universidades más desarrolladas en el mundo tienen este principio, por supuesto bajo las bases fundamentales de una profesión, poder elegir de acuerdo a las aptitudes o los intereses de los propios alumnos.



¿Qué niveles de deserción tiene actualmente la Unison?



Globales, por cada 100 alumnos que ingresan a la Universidad terminan, independiente de lo que estudian, terminan 55%, es un 45% que se quedan en el camino, es un problema a nivel nacional no exclusivo de la Unison, pero es un costo social muy alto, y es uno de los principales retos que tenemos, bajar estas tasas.



¿Cuáles serían las carreras donde habría que poner mayor atención por su nivel de deserción?



Sociología, Ciencias de la Computación, los factores que determinan es que no es lo que esperan los muchachos que es el desarrollo de sistemas y no la administración de ellos sino que tienen que ver con la orientación vocacional. En el caso de carreras de Ciencias de la Salud lo que ocurre es que los muchachos que no pueden ingresar entran en carreras afines y luego siguen intentando ingresar en Medicina, entonces esos cambios de carrera afectan la tasa de deserción para la carrera a la que ingresaron originalmente.



Respecto a proyectos de ampliación en unidades de la Unison o en apertura de nuevas carreras, ¿cuál es el plan?



Sí, en aperturas de nuevas carreras va muy avanzada la Licenciatura en Educación, que esa es una carrera segura para el próximo año y también una Licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables que queremos ofrecer junto con la UNAM y en sociales queremos abrir la Licenciatura en Seguridad Pública o Criminología.



Otra parte importante es el tema de educación a distancia, queremos integrarnos al sistema denominado Ecosat, donde participan muchas instituciones de educación superior, estamos en esos proyectos y desarrollando planes de estudio de dos licenciaturas que son la Licenciatura en Agua y la Licenciatura es Sustentabilidad.



En las condiciones que recibe la Unison ¿cuál es el estatus en el renglón financiero?



Afortunadamente la Unison tiene finanzas sanas, sin embargo los estudios actuariales nos dicen que la situación se puede complicar por las jubilaciones y pensiones, que sabemos que no es un problema nomás de México sino a nivel mundial, en esa parte tenemos trabajar desde ya desde la primer semana de mi gestión con Isssteson, y los gobiernos estatales y federales para ver la situación de las jubilaciones.



Respecto al adeudo con el Isssteson, ¿eso ya lo aclararon?



Sí, eso parece que ya quedó claro en una minuta, tengo entendido que falta que lo apruebe la junta del Isssteson. Sin embargo lo que tenemos es que estamos un convenio muy antiguo que data de los 90 y lo que nos piden del Isssteson pasar a la Ley 38, que implica mayores aportaciones del trabajador, tanto para los académicos como administrativos, esa es la situación que tenemos que atender desde ya y en lo financiero es la parte que observo más preocupante en este momento.



En la parte del presupuesto que es de más de 2 mil millones para este año, ¿es suficiente o estaría haciendo gestiones para incrementarlo?



Tenemos que hacer las gestiones a nivel estatal por los incrementos en las revisiones contractuales que se dieron este año, que no están contemplados. En eso normalmente no tenemos problemas, pero insisto en que en ese convenio tenemos que subir la aportación que hace la institución al Isssteson que es del 20% y tengo entendido que subiríamos al 29.9% y no tenemos ese recurso actualmente.



En cuanto a la oficina especial para atender estos asuntos sindicales, ¿ya quedó estructurada, ya tiene quién la va a encabezar?



Sí, ya tenemos el perfil, de hecho mañana vamos a dar a conocer el gabinete, pero estamos definiendo las funciones por lo que corresponde a recursos humanos, pero intervienen los de becas, la Secretaría General y el área de prestaciones, la idea es que esta oficina coordine todas esas instancias y lo que tiene que ver con los sindicatos y tenemos que ver con ellos para ver si cumple con sus expectativas.



¿Qué perfil tiene el responsable de esta oficina?



Debe ser una persona que conozca ampliamente a la Universidad de Sonora, que conozca los contratos colectivos, ambos, es difícil encontrar a una persona que conozca de ambos contratos y que haya trabajado con ambos sectores, ese es el perfil.



¿Será la persona que ayudará a evitar huelgas?



Los asuntos que llevan a la huelga rebasarían esta oficina, pero sí una parte que complica es el trabajo, el diálogo institucional es el atraso que durante el año se da en el trabajo de las comisiones mixtas, de casos rezagados que se quedan en las comisiones mixtas, en primera instancia esa sería la función de esta oficina, para que cuando lleguemos a la revisión contractual, la Secretaría General y el rector se dediquen a los aspectos medulares.



Esta oficina se encargaría de mejorar el diálogo y atender los asuntos porque somos cerca de 5 mil trabajadores entonces se acumulan muchas inconformidades de los compañeros durante el año y luego se presentan como violaciones al contrato colectivo, serían minimizar esas situaciones para nosotros centrarnos en las prioridades de las negociaciones y nos dedicáramos a las demandas de los sindicatos.



¿Cuál es el acercamiento con la Gobernadora y cómo será su relación como rector?



Ya nos presentamos ante la gobernadora Claudia Pavlovich y en todos los eventos dice que es egresada de la Universidad, manifiesta que es un orgullo, quiere mucho a su Alma Máter, nosotros esperamos excelente relación con el Gobierno estatal.



Estamos muy conscientes de que necesitamos una mayor vinculación, tanto con los sectores sociales como productivos, necesitamos una estrecha vinculación. Hay estrecha colaboración con todas las secretarías.



Los sindicatos se quejaban de la falta de acercamiento entre el rector Heriberto Grijalva y ellos, ¿qué relación espera usted tener para evitar estos señalamientos?



Un acercamiento permanente en primera instancia a través de esta oficina, pero tanto la Rectoría como ambas secretarías, la Académica y la Administrativa, estaremos en plena comunicación. Ya como rector electo me he reunido entre tres y cuatro veces con las dirigencias sindicales, pero el rector me platicaba que era trabajar durante todo el año en un clima laboral que nos permita llegar a la revisión contractual con menos problemas.



La transparencia ha sido una exigencia de la sociedad para todas las instituciones que manejan o reciben recursos públicos, ¿cuál seria su compromiso como rector, de la institución y de su equipo con este tema?



Una total transparencia, si ustedes revisan los dictámenes de todas la entidades fiscalizadoras nos va muy bien, tenemos muy pocas observaciones, en algunos casos ninguna observación, tanto estatales como instancias federales, como el ISAF y la Auditoría Superior de la Federación esos están publicados en las páginas de transparencia.



Donde tenemos que trabajar es en la calidad de los datos, tenemos dificultades de atender los requerimientos de transparencia, para ofrecer información de calidad que no deje dudas. Pero de entrada pueden revisar todas las auditorías y nos va bien en eso. Vivimos mucho de fondos extraordinarios y éstos están muy etiquetados y supervisados y auditados.



¿Qué metas tiene respecto a los rankings nacionales, en qué posición están en investigación o en calidad educativa y cuál sería la meta?



La meta es, a nivel nacional conservar el lugar que tenemos actualmente. Varía en diferentes ranking, en general estamos entre las 10 primeras en las públicas y en las 20 entre públicas y privadas.



Subir en estos rankings es complicado porque arriba de nosotros están las más grandes universidades del País, entre ellas la UNAM, UAM, Politécnico, Universidad de Guadalajara, que son mucho más grandes que nosotros y que sí influye el tamaño de la institución en esos rankings. Queremos mantener esos niveles de calidad, en las primeras 10 instituciones públicas del País y pasar a las acreditaciones internacionales.



Para la sociedad sonorense, ¿qué universidad estará buscando para el periodo 2017-2021?



Apostamos por una Universidad en donde aseguremos que los egresados que se van a incorporar en el mercado de trabajo laboral en el Estado, y el País y en el mundo, con la globalización, con estudiantes preparados para ejercer profesionalmente y también una Universidad con mucha más vinculación.



Tenemos muchos casos de éxito en vinculación pero queremos ofrecer más servicios en el área de salud y por supuesto con los sectores vulnerables, y por supuesto con el sector productivo, es una realidad ya que el Gobierno estatal va a impulsar un parque tecnológico y nosotros vamos a estar ahí presentes como institución líder. Eso debe mejorar las condiciones de vida de la sociedad sonorense.