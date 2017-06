Sufren el robo 27 en escuela pese a contar con guardia

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A pesar de ser una de las dos escuelas que cuenta con guardia de seguridad en Hermosillo, la madrugada de ayer se cometió el robo número 27, en un lapso de año y medio, en la Primaria Alicia Muñoz Romero, informó el director del plantel.



Óscar René Ríos Ochoa destacó que en un periodo relativamente corto (un año y medio) el plantel ha sufrido casi 30 robos, y en el último se llevaron 40 mesabancos, tres tabletas, dos bocinas, un proyector y un diablito.



"El problema es que tengo guardia de seguridad, porque a raíz del robo pasado (16 de mayo) nos autorizaron un guardia de seguridad y yo creo que no vino anoche, porque nos hicieron daño, ya hablé con el encargado para avisarle lo que sucedió", dijo.



El director reveló que el guardia es una mujer y pertenece a una compañía de seguridad privada, de la cual no recordó el nombre, y tiene un horario de 19:00 a 07:00 horas, y al haberse percatado del robo debió avisar al número de emergencia.



Una de las profesoras comentó que la vigilante tal vez sí se haya presentado a trabajar, agregó, ya que en el aula donde se queda había restos de comida, pero de lo que sí se está seguro es que se cometió el robo.



Los presuntos ladrones dañaron la puerta de fierro que conecta a las oficinas de la dirección, por donde ingresaron y se llevaron los aparatos electrónicos, así como el proyector que estaba en una de las aulas y los 40 mesabancos que le hacían falta.



"Tuvieron que haber venido en carro y escogieron el camino más largo, porque había huellas por todo el campo, como que cargaron las cosas con el diablito, pero prefirieron de aquel lado (Poniente) porque ahí no hay vecinos y nadie los puede ver", mencionó el director.



El responsable del plantel localizado en las calles Cabo San Pedro y Cócorit, de la colonia Fonapo, manifestó que su temor es que el ciclo escolar finalizará y la escuela quedará más vulnerable de lo que está en estos momentos, por lo que considera abrir cursos de verano.



Hay que recordar que el pasado 16 de mayo se registró un robo en ese mismo plantel y siete personas fueron detenidas por la Policía con diversos objetos que pertenecían a la institución.