Brindan apoyo a un abuelito en problemas

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En solidaridad con don Manuel, integrantes de la asociación Abuelos Trabajando se manifestaron a las afueras de una Agencia del Ministerio Público ubicada en la Fiscalía General de Justicia del Estado, ya que fue denunciado por dañar un vehículo.



Deprimido y cabizbajo es como se ha sentido desde hace aproximadamente un mes Manuel Hidalgo López Cáñez, de 79 años de edad, quien aseguró que injustamente fue señalado de violentar un automóvil y posteriormente denunciado ante la autoridad.



El afectado platicó que desde 2005 es miembro de Abuelos Trabajando y gracias a eso consiguió trabajo en una tienda de conveniencia ubicada en la calle Reforma, frente al Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES).



"Yo cuido que los carros que van al hospital no se estacionen en la tienda, porque luego los clientes no hayan estacionamiento, y hace como un mes llegó un joven que puso su carro ahí y le dije que no podía, porque era del negocio, pero no me hizo caso y se fue al hospital", dijo.



Después de 20 minutos, el joven regresó y se retiró en su carro, agregó, pero al rato volvió a donde se encontraba don Manuel y lo acusó de haberle dañado la carrocería del automóvil, y según testigos, don Manuel jamás realizó tales actos.



Eso no bastó para que el propietario del carro interpusiera una denuncia en perjuicio de don Manuel, por daños a vehículo, platicó Virgilio Arteaga, presidente y fundador desde hace más de 20 años, de Abuelos Trabajando.



"Manuel es una persona honesta, incapaz de realizar tales actos y me parece una injusticia, porque desde hace más de un mes que no duerme de la preocupación, además de que van tres veces que lo citan y la otra parte no se presenta, y nos dijeron que ya no procede", explicó.



El también catedrático de la Unison reveló que se interpondrá una denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor por haber perturbado la estabilidad de una persona de casi 80 años de edad, a quien se le señaló injustamente y a causa de eso lo afectó emocionalmente.