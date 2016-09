Ayuntamiento responderá a CEDH: "Maloro" Acosta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La próxima semana el Ayuntamiento responderá a la medida cautelar emitida el lunes por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violación de los derechos de las personas que se exhiben en la página Infraganti.mx, informó el presidente municipal.



Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez señaló que se emitirá un documento para volver a aclarar que el sitio de Internet es administrado por un grupo de ciudadanos inconformes con la inseguridad y que no es propiedad del gobierno municipal.



Indicó que permanecerá del lado de la ciudadanía que está interesada en evitar que exista impunidad con las personas que han cometido algún delito, pero que esta acción no quiere decir que la página sea del Ayuntamiento.



“Yo quiero decir que soy muy respetuoso de la CEDH, de todas las instituciones y de la Ley, pero creo que aquí algo no ha quedado claro y es que la página no es del Ayuntamiento”, apuntó el alcalde.



Para erradicar la impunidad, Acosta Gutiérrez puntualizó que se hará una revisión de lo que el gobierno municipal puede hacer para modificar la normatividad que otorga libertad a las personas que cometieron un delito.



Reiteró que una parte de la legislación se está quedando corta en la aprehensión de los delincuentes.



HAY QUE VER EL FONDO: COMISARIO



“No veo yo al Presidente Municipal apoyando una causa injusta”, declaró el comisario de Seguridad Pública Municipal, Ramsés Arce Fierro ante el cuestionamiento de su postura hacia la página de denuncia que el alcalde Manuel Ignacio Acosta, avaló el viernes pasado.



El servidor público comentó que como comisario no puede generar una afirmación o negativa a cerca de que si está de acuerdo o no con el “lanzamiento” de la página infraganti.mx, donde se exhiben a los presuntos delincuentes, ya que lo importante es lo que se busca con el planteamiento del sitio.



“Como comisario no te puedo generar una afirmativa de si estoy de acuerdo, o una negativa al respecto, aquí se trata de ver a fondo qué es lo que generó esto, qué es lo que busca y cuál es la problemática que se está buscando plantear aquí, eso es lo importante y sobre todo ponernos del lado de la ciudadanía”, dijo.



El comisario externó que hay que analizar de qué manera infringe la ley el contenido del sitio web, ya que es una práctica que ya se había hecho a través de las redes sociales, sólo que ahora es más formal.



“Habría qué ver en qué forma lo hace (infringir la ley), en caso de ser positivo, pues se analiza, pero nosotros estamos viendo que es un grupo de ciudadanos alzando la voz, como lo han hecho en las redes sociales y pues nunca nadie dijo nada al respecto, hasta ahora que se hizo en un portal en forma”, acentuó.