Tienen años de padecer en temporada de lluvias en Hacienda de la Flor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

María del Carmen es residente de la colonia Hacienda de la Flor desde hace 15 años, tiempo en el que ha batallado, al igual que sus vecinos, en cada temporada de lluvias; las calles que circundan su casa, se convierten en un verdadero río de agua, basura y lodo.



En las calles Las Delicias, Luis López Álvarez y El Chanate no existen banquetas que impidan al agua subir y colarse hasta el interior de las viviendas para inundarlo todo; es imposible además cruzar a pie sin mojarse o pisar el lodazal del suelo sin pavimentar.



"Ya verá todo el cochinero, se me remojó todo", dice María del Carmen Romero Miranda, mientras avanza entre el lodo que apenas inicia a secarse dentro de su casa, "anduvimos haciendo bordos en todas partes para que no se nos metiera el agua".



Entre ella, su esposo y los vecinos, realizaron la misma labor titánica y desesperada de cada año, para intentar rescatar todo lo posible: "Ahí están las bolsas de ropa, se me echó a perder; ando rescatando cobijas y todo, fue un remojadero", dijo.



Su principal pérdida fue el cuarto de cartón que tiene al fondo de su casa, donde esperaba armar la cocina y guardaba una buena parte de sus pertenencias; las paredes quedaron remojadas y con agujeros que dejaron el espacio totalmente inservible.



El panorama en buena parte de la colonia Hacienda de la Flor es similar al caso de María del Carmen, su familia y vecinos, donde se requiere desfogar el agua de lluvia y pavimentar y, en el caso específico de la calle Las Delicias, reparar un poste de luz que tiene años en riesgo de caerse.



María del Carmen espera apoyo para reconstruir el hogar que comparte con su esposo y sus dos hijos.



"Quisiera poder techar la casa o al menos que me digan dónde hay cemento barato; también cartón para hacer la cocinita, para completar lo que se desbarató".