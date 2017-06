Causan problemas a vecinos dos de diez tianguis clandestinos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Un total de 10 tianguis clandestinos fueron identificados por las autoridades municipales y dos de ellos han sido reportados por vecinos de diferentes sectores por ocasionar problemas.



El titular de Inspección y Vigilancia, Luis Armando Becerril Calderón, manifestó que tianguis ubicados en las colonias Sierra del Sur y Primero Hermosillo han sido reportados a la dependencia.



Estos dos lugares fueron notificados debido a que generaban disturbio en la zona, además de dejar poco acceso a los hogares y a algunas calles debido a que están tapados por los puestos.



Becerril Calderón indicó que desde diciembre del año pasado se realizan recorridos a partir de las 5:00 horas en los puntos que se tienen identificados para poner orden en los establecimientos.



"Reconocemos el esfuerzo que hacen las personas para trabajar, por eso no cuentan con un permiso, pero se trata de que estén ordenados y no afecten a terceros", comentó el funcionario.



Hasta el momento no se han aplicado multas, dijo, debido a que los comerciantes han hecho caso a las recomendaciones de mantener el orden en las calles.



Indicó que otros tianguis clandestinos se encuentran en las colonias Los Olivos, Palo Verde, Pimentel y Café Combate.