Periodistas deben unirse para defender la actividad informativa

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Soledad Durazo Barceló, académica y conductora de TV Azteca Sonora.



Reyna Ramírez, periodista freelance.



Luis Alberto Medina, director de Proyecto Puente.



Juan Carlos Zúñiga, director de noticias de Uniradio.



Los periodistas sonorenses requieren unirse para la defensa de la actividad informativa, de análisis e investigación ya que actualmente se encuentran vulnerables ante poderes económicos, gubernamentales y de la delincuencia, señalaron comunicadores locales.En una mesa de análisis realizada por esta Casa Editorial, coincidieron en que quienes se dedican a la actividad deben unirse, ya que el periodismo atraviesa un momento crucial que se debe aprovechar para el rescate de la libertad de expresión.En el ejercicio que fue moderado por la subdirectora editorial de EL IMPARCIAL, Lourdes Lugo Zazueta, participaron la académica y conductora de TV Azteca Sonora, Soledad Durazo Barceló; el director de noticias de Uniradio, Juan Carlos Zúñiga Quiroga; el director de Proyecto Puente, Luis Alberto Medina, y la periodista freelance, Reyna Haydée Ramírez.Concluyeron que las recientes agresiones y asesinatos de informadores en el País encienden "focos rojos" que deben alertar a los medios de comunicación, organizaciones civiles y gobiernos sobre los riesgos para quienes ejercen la actividad."Yo creo que debería de haber ya protocolos institucionales, una alianza nacional ya de cuidar a los periodistas, que es un enfermero de la pluma que ayuda a que se cure un problema", opinó el periodista Luis Alberto Medina.“No podemos hablar de una normalidad en la situación de la libertad de expresión en México, creo que como en Alcohólicos Anónimos la libertad de expresión se ejerce un día a la vez, solo por hoy, no sabemos mañana cómo vaya a estar la situación”.“La gente tiene credibilidad en lo que se publica en redes sociales porque viene firmada por un ciudadano que no responde a intereses de un medio de comunicación, aparte creo que hay un despertar provocado de alguna manera por el desarrollo de las tecnologías”.“Yo veo que hay un fuego cruzado que queda de las víctimas de la violencia del calderonismo, víctimas del narco, de la guerra de los cárteles, antes eran los ciudadanos que no tenían nada que ver y ahora ese fuego cruzado le ha pegado al periodismo”.“¿Cómo ejerces el poder de comunicar?, ¿cómo ejerces la libertad de expresión?, pues tratas de hacerlo, pero luego pasa lo de un (periodista) muerto, luego otro muerto, y no es que se manejen las grandes notas, es que se toque un interés pequeño para que tengas una represalia”.“Con los periodistas pasa algo igual (son victimizados), dicen: ‘Es que andaba mal porque negociaba con este empresario o con este narcotraficante, o andaba chueco’, pero independientemente de si andaba o no, el asunto es que hay un asesinato que se tiene que resolver”.“Derivado de la ausencia de autocrítica ocurre la autocensura impulsada por esta situación, esta presión (de la impunidad), y son estos temores que en determinado momento se nos pueden presentar”.“Es que en el País ha colapsado el sistema de justicia, el mismo ciudadano ha quedado indefenso, pero creo que el ciudadano tiene que entender un poco más al periodista, porque el periodista es el que enfrenta al poder”.“Justamente nos ha llevado a donde estamos, con asesinatos que dicen que se resolvió o que agarran al o los asesinos y resulta que pudo haber sido el autor material pero no el intelectual y en la medida que no exista un autor intelectual, pues se está prácticamente en la impunidad”.“En la medida que hagamos este tipo de peticiones, de querer sacarle al Gobierno apoyos extraordinarios que no están justificados, me parece que es una falta de respeto a las audiencias y éstas no nos respaldarán en momentos críticos, cuando se amenaza la libertad de expresión”.“Nos ha tocado escuchar que esperamos que el Gobierno nos resuelva con una casa o con un subsidio para sostener un foro o un inmueble para reunirnos, alguna vez alguien propuso que se nos diera Isssteson a los periodistas, con todo respeto pero no trabajamos para dependencias de Gobierno”.“Yo estoy de acuerdo en que se transparenten los recursos que reciben los medios. Es que los medios somos los que exigimos la rendición de cuentas, entonces estaría de acuerdo en que los medios, no sólo de Sonora, en el País, se dijera cuánto reciben de los gobiernos”.“Hay que tratar de ser siempre lo más recto posible, como respetar las reglas de tránsito, decir no a un vale de gasolina, decir no a una cantidad x, aunque puede ser mucha la necesidad pues se habla de un promedio de 7 mil (mensual) lo que ganan los periodistas”.“En Sonora actualmente la piel es delgadísima, por comentarios muy básicos, informaciones muy básicas que ni siquiera van a revelar un caso de corrupción o una investigación especial, no. Con nimiedades se atemoriza al poder en Sonora”.“Antes que pensar en nosotros tenemos que pensar en las audiencias, en eso que se llama ciudadanía, efectivamente, hay audiencias diferentes, las que no quieren consumir lo que anteriormente consumían y en esa dinámica debemos entrar ahora, en un ejercicio periodístico más profesional”.“Yo sí veo un riesgo sumamente delicado y debemos alertar que si (el Gobierno estatal) no entienden que hay nuevos tiempos, esto se va a complicar. Hay una rudeza innecesaria hacia los medios por parte del Gobierno de quererlo controlar todo”.“Una pregunta mueve todo el aparato, se junta el ‘war room’, ¿de dónde viene?, ¿qué quiere saber?, ¿qué está preguntando?, y de pronto te bloquean de todos lados, de pronto pasa que empiezan a cerrarte las puertas: No le den esto, no le den aquello, no le den entrevistas”.“Podemos pedirles a las universidades públicas que sean un terreno neutral para elaborar protocolos de seguridad, para hacer quizá iniciativas de ley de protección a periodistas, para defender la libertad de expresión, para discutir temas como la mejora de ingresos”.“La unión del gremio y la profesionalización son muy importantes, éstas deben venir sin duda, desde las escuelas de comunicación y periodismo, pero ahí estamos conscientes que no podemos hacer todo sin la formación continua del recién egresado que acabamos de formar”.“Yo empezaría con la profesionalización de los periodistas, que el periodista se actualice, que domine la tecnología y el rigor periodístico, debemos impulsar la profesionalización en las empresas y la actualización en las universidades”.“Yo me siento con el compromiso de dejar algo y los que me conocen saben que he tenido que dejar e incluir, hicimos un grupo por ahí y fue como una mesa de negros… cómo voy a excluir, hay que incluir, todos los que se quieran unir y el que se quiera excluir que se excluya solo”.