Extrañan la alegría del "viejo estadio"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Que vuelva a ser lo que era antes", expresaron algunos hermosillenses en referencia al estadio Héctor Espino, el cual durante más de 40 años fue uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad y que hoy prácticamente funciona como oficina.



A casi cinco años de que el estadio cerrara sus puertas al beisbol, algunos ciudadanos externaron su sentir ante la idea de que el "viejo estadio" ya no funcione como tal, lo cual al parecer es difícil de superar.



El 4 de octubre de 1972 el estadio Héctor Espino fue inaugurado y durante 41 años brindó alegría, diversión y entretenimiento a la comunidad de Hermosillo.



El 6 de enero de 2013 se realizó el último partido con el clásico Naranjeros de Hermosillo y Tomateros de Culiacán, cerrando las puertas desde entonces a este deporte, decisión que no dejó muy contentos a muchos, por el significado que tiene.



"Es más que un estadio, era nuestro, era lo único que había aquí en Hermosillo, y la ciudad fue creciendo y hay otras cosas, pero estuvo muy mal que quitaran el estadio de aquí, este es el estadio del pueblo, el de los pobres, con el otro (estadio) le dieron más prioridad a otra gente, a la gente de afuera", indicó Luis Armando Soto.



El vecino de la colonia El Choyal lamentó que el predio que en años anteriores irradiaba vida, hoy se encuentre desolado y sin aparentes planes futuros, pudiendo utilizarse como un centro deportivo y aprovechar sus instalaciones.



Ramón Quijano, habitante de Bahía de Kino, recordó tiempos anteriores cuando se daba sus "escapaditas" para poder asistir al estadio y disfrutar la temporada beisbolera en el Héctor Espino.



"Son cosas que hice yo en mi juventud, siempre me ha gustado mucho el beisbol y me venía nomás al juego, a mi esposa le regalaron una tarjeta con 3 mil pesos porque le preguntaron que si quién iba a ganar y dijo que los Naranjeros, y sí ganaron, pues le dieron el dinero.



"Son muy bonitos recuerdos, ahora no sé ni dónde está aquel estadio, dicen que está muy lejos, pero sólo los ricos van, yo ni carro tengo", mencionó.