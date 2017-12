Se cuela viento helado entre rendijas del cartón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El cartón café arrugado y agujerado no dan mucha protección en las noches, el frío se cuela entre las rendijas y hace del pequeño cuarto donde duermen ocho niños un congelador, pues ni las cobijas les llegan a dar calor.



La pequeña casa en la que vive María Dolores Arteaga en la invasión El Guayacán está compuesta de dos cuartos; uno de lámina resistente y el otro de frágil cartón donde sus nietos duermen cuando no hace frío.



Aunque seis de los ocho pequeños se encuentran en la Cruz Gálvez, cada fin de semana llegan a su vivienda en la invasión, y su abuela desea poder tener el material suficiente para reconstruir el gélido cuarto.



"Ahorita seis de mis nietos están internados y sólo me quedo con dos, mis nietos de la Cruz Gálvez salen cada viernes y ya van a salir de vacaciones y se van a venir y ya van a pasar el frío aquí, que está feo, y es que allá no hace tanto la helada como aquí porque están encerrados", aseguró María Dolores.



La desesperación de María es grande, pues no tiene cobijas suficientes para darles a sus nietos en esta temporada y aunque durante el frío duermen en el cuarto de lámina, este igual llega a ser muy frío en las noches.



"Entra mucho el frío aquí y este cuarto está muy helado para mis nietos, y es que, cuando hizo mucho frío los primeros días durmieron conmigo todos mis niños, ahí estábamos hechos bola porque este cuarto es muy helado.



"Como sea, mi cuarto no está tan helado porque está más alto el techo, y en el otro cuando llueve todo se moja y el cartón queda inservible; mi hija les había puesto trapos a las paredes y en un viento que hizo todo se cayó", afirmó.



Tras seis años de vivir en la invasión El Guayacán, María Dolores está a la expectativa de cómo pasará este año el invierno, si más pesado que años anteriores o un poco más ligero y así poder sobrellevarlo.