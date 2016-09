Nace bebé en patrulla de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(SUN)

En perfecto estado de salud se encuentra la señora Margarita Lizbeth Palacios Moroyoqui y su hijo, tras dar a luz a bordo de una patrulla cuando era trasladada al Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (Himes), informó su directora general.



Alba Rocío Barraza León detalló que a las 06:35 horas, la señora ingresó al Himes, donde le fue realizado el pinzamiento y corte del cordón umbilical y se le pasó a sala de expulsión para el proceso de alumbramiento, es decir, la expulsión de la placenta.

‘’Ambos están en muy buenas condiciones, sin ningún dato de alguna patología agregada. Si todo transcurre como debe de ser, el bebé y su mamá serán dados de alta en las próximas horas’’, recalcó.



El bebé tuvo un peso de 2.790 kilogramos y midió 50 centímetros, el cual nació de término y es el cuarto hijo de Palacios Moroyoqui, quien compartió que los dolores de parto le empezaron cuando iba camino a dejar a sus hijos a la escuela, y para no asustarlos, decidió pedir ayuda a una patrulla municipal.



‘’Iba a dejar a los niños a la escuela, yo no sabía que iba a tener a mi bebé. De repente me dieron los dolores y para no asustar a los niños opté por pedir ayuda a una patrulla, pero no alcancé a llegar. Todavía no llegaba al hospital cuando tuve a mi bebé, Dios así lo mandó’’, comentó.



Añadió que sólo iba acompañada del policía que conducía la unidad cuando dio a luz a su bebé y al llegar al HIMES, de inmediato fue atendida por el personal médico.



‘’Luego luego salieron muchas enfermeras y doctores a cortar el cordón, me atendieron muy bien, no hubo ningún problema’’, señaló.