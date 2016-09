Ayuntamiento aclarará tema de Infraganti.mx ante CEDH

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La próxima semana el Ayuntamiento responderá a la medida cautelar emitida ayer por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) respecto a la violación de los derechos de las personas que se exhiben en la página Infraganti.mx, informó el presidente municipal



Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez señaló que se emitirá un documento para volver a aclarar que el sitio de Internet es administrado por un grupo de ciudadanos inconformes con la inseguridad y que no es propiedad del Gobierno municipal



"Yo quiero decir que soy muy respetuoso de la CEDH, de todas las instituciones y de la Ley, pero creo que aquí algo no ha quedado claro y es que la página no es del Ayuntamiento", apuntó el alcalde



Para erradicar la impunidad, Acosta Gutiérrez indicó que se hará una revisión de de lo que el Gobierno municipal puede hacer para modificar la normatividad que permite libertad a personas que cometieron un delito.