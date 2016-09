Tumban el portal Infraganti.mx que exhibía a presuntos delincuentes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La polémica página Infraganti.mx donde se exhibía a presuntos delincuentes que habían sido detenidos y liberados ha sido dada de baja.



Según se aprecia, al intentar accesar a la plataforma la dirección arroja un error. Hasta el momento, las personas que presentaron el proyecto no se han manifestado al respecto.



En la página infraganti.mx se mostraban a 8 mil 13 presuntos delincuentes que fueron detenidos y que por razones adjudicadas al nuevo Sistema de Justicia Penal, de alguna manera fueron exonerados de toda culpa.



El presidente municipal, Manuel Ignacio ‘Maloro’ Acosta, presentó la plataforma Infraganti.mx el viernes para exponer a los presuntos delincuentes y según señaló fue una iniciativa ciudadana.



“Estoy harto de que los presos seamos los ciudadanos y los liberados, los delincuentes. Estoy harto de que los perseguidos seamos nosotros, cuando los perseguidos deben ser ellos”, señaló el edil en un video publicado en su página oficial de Facebook.



“Hoy ya existe la página Infraganti. La página que te dice donde se han atrapado y en que colonia viven (los presuntos delincuentes)”, agregó.



“Ya es hora de saber quienes son los verdaderos culpables. Si nosotros los atrapamos, la ley los suelta y los ves en tu colonia, denúncialos en Infraganti”, concluye el mensaje.



Mientras la CEDH y un abogado señalan que es violatoria de las garantías, en las redes sociales algunos ciudadanos apoyaron la plataforma al argumentar que será útil.



La CEDH, por su parte, afirmó que se tratataba de una acción violatoria a los derechos humanos.



El abogado Francisco Javier Zavala afirmó que mientras no se tenga una sentencia ejecutoria, no se le puede señalar de culpable a una persona y que al evidenciarla en una página, donde no concedió el permiso a ser expuesta, violenta sus derechos humanos.





Viola derechos humanos



El abogado Francisco Javier Zavala explicó que de acuerdo a los Artículos 14 y 16 constitucionales, no se puede evidenciar a un posible infractor ya que contrarresta el derecho humano a la presunción de inocencia.



Dijo que el individuo, una vez que haya sido exhibido, puede denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos o en la Comisión Nacional tramitar posibles amparos por violación de derechos.



Zavala subrayó que no se trata de una iniciativa ciudadana, pues para serlo, se necesita llevar a cabo un proceso, tal como el que se realizó para poner en marcha la ‘3de3’.



Agregó que en caso de que las dependencias emitieran una sentencia, la mínima podría ser una orden al alcalde de eliminar la página y de no hacerlo, la máxima es que podría ser destituido o separado del cargo.