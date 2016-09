Resalta Presidente Municipal participación ciudadana en seguridad pública

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El presidente municipal, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez reiteró su apoyo a favor de la ciudadanía que le presentó la iniciativa de la página infraganti.mx y resaltó el respeto a los derechos humanos de las víctimas.



Dejó en claro que la página no es del Ayuntamiento de Hermosillo, sino de un grupo de ciudadanos que acudieron a solicitar su ayuda para hacer algo por la situación que ha puesto a la sociedad, el nuevo sistema de justicia penal.



“No se viola ningún derecho de ninguna persona, aquí es una iniciativa ciudadana donde yo la estoy apoyando por temores a alguna represalia y evidentemente no se está juzgando, son detenidos y son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario”, precisó.



De acuerdo a lo difundido, la plataforma ciudadana Infraganti.mx es una herramienta de seguridad para el ciudadano, para que las familias sepan quién es el personaje que está generando la inseguridad en su colonia y si lo ve de nuevo libre, lo denuncie a la autoridad para saber dónde está fallando este sistema de justicia.



CON LOS CIUDADANOS



Acosta Gutiérrez manifestó que apoyó esta iniciativa porque está del lado de los ciudadanos y agregó que se requiere resolver el problema de fondo y no dejar impune ningún delito y que ningún delincuente ande en la calle.



“Yo estoy del lado de la ciudadanía, de la gente y en ese sentido estamos trabajando, evidentemente hay personas que se oponen o que aluden derechos humanos, yo les pregunto dónde están los derechos humanos de las víctimas, dónde está la reparación del daño, se nos está olvidando eso”, subrayó.