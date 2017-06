Ocasionan caos vial con serie de bloqueos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Vecinos del sector Norte y Norponiente de la ciudad se manifestaron en varios cruces de la calle Rosales, una de las principales vías de la ciudad, generando el descontento de automovilistas que transitaban por la zona.



La falta del servicio de drenaje y agua potable ocasionó que alrededor de 25 personas de colonias como Antorcha Campesina, Cajeme, Humberto Gutiérrez y Manuel Serrano bloquearan dos puntos en la calle Rosales y el bulevar Hidalgo frente a Palacio Municipal.



Óscar Octavio Cota, de Asuntos Internos del Ayuntamiento, indicó que debido a los bloqueos algunas ambulancias no pudieron pasar por la calle bloqueada, entorpeciendo su llegada a hospitales.



"Ya trataron de pasar como dos ambulancias y no las dejaron, también los carros que van a sus destinos, deben de manifestarse sin afectar a terceros", dijo.



Carmen Ruelas, de la colonia Antorcha, señaló que desde el 30 de enero fue firmada una minuta en la cual se indicaba brindar dichos servicios y la cual sería resuelta antes del 30 de mayo.



Colonias como Cajeme, Humberto Gutiérrez y Manuel Serrano pidieron a autoridades municipales el contar con agua potable, mientras que Antorcha Campesina había realizado una solicitud de drenaje.



"Ahorita no vemos nada claro, se firmó la solicitud de agua potable, drenaje, alumbrado público, entre otras cosas, el agua se pactó desde el 30 de enero y aún no vemos nada", comentó.



Uno de los primeros puntos que bloquearon fue la calle Serdán y Rosales, donde pararon el tráfico vehicular para después dirigirse a la calle Luis Donaldo Colosio y Rosales.



Finalmente el contingente se dirigió a Palacio Municipal, donde por poco más de una hora se quedaron a la espera de reunirse con el alcalde de Hermosillo, pero al no haber respuesta de la autoridad decidieron retirarse.



El empleado de Asuntos Internos del Municipio indicó que se buscó acercamiento con los manifestantes pero rechazaron la posibilidad de reunión con personal de la dependencia, debido a que ellos exigían reunirse con el edil municipal.