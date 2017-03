Alcalde dice que se pagará adeudo a sindicalizados esta semana

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El pago retrasado a los empleados del Ayuntamiento será cubierto esta semana, mientras que los vehículos también serán proporcionados en el mismo lapso, manifestó el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez.



El funcionario indicó que el pago no se retrasó por un robo, comentario realizado los por sindicalizados, sino que fue por otras cuestiones.



"No se les pago por un robo. No es así, sino fue por un flujo de recursos, se les retrasó un poco y sí se les va a pagar", manifestó.



Piden herramientas empleados de Parques y Jardines



Por falta de herramienta de trabajo a empleados del área de Parques y Jardines, alrededor de 60 trabajadores se manifestaron por fuera de Palacio Municipal exigiendo la respuesta de las autoridades.



Salvador Díaz Olguín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, manifestó la inconformidad de los sindicalizados al no cumplir con las necesidades que tiene el departamento.



Motosierras, palas y carros han sido artículos que han formado parte de las peticiones, la cual ya fue entregada al presidente municipal a inicios de la administración y no se ha cumplido con ello, según denuncian.



Otra de las exigencias es el pago 100 sindicalizados ya que desde el lunes pasado debían de recibir el pago el cual no ha sido efectuado.