Requiere ajuste la oferta educativa de universidades

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Las universidades e instituciones públicas de Sonora, donde estudian más de 80 mil jóvenes, enfrentan el reto de adaptarse a las necesidades sociales y de los sectores productivos.Los estudiantes, jóvenes en su mayoría, tienen en común la idea de mejorar la sociedad a la que pertenecen, así como su propio entorno, pero incluso desde antes de egresar deben afrontar un desfase entre profesiones y el tipo de empleos.Aunque rectores y directores de instituciones de educación superior públicas de Sonora señalan que las ofertas educativas de las instituciones que dirigen concuerdan con lo que solicita el aparato productivo, especialistas coinciden en que hay un desajuste.Mientras que empresarios del Estado dicen que se necesitan cada vez más técnicos e ingenieros en distintas áreas, un análisis realizado por EL IMPARCIAL a la matrícula de universidades estatales, revela que el 51.5% de los inscritos están en programas de ciencias sociales, administrativos y del sector primario.Expertos en desarrollo regional señalan que la vinculación entre los sectores productivos debería ser mayor para enrolar a los estudiantes en el mercado de trabajo, mientras que al Gobierno le tocaría definir el rumbo de la vocación económica.La principal preocupación de los estudiantes reside en si encontrarán o no un empleo que satisfaga sus necesidades al egresar de su carrera, inquietud a la que no es ajena Cristina Siqueiros Quiroz, quien concluyó el séptimo semestre de la Licenciatura en Economía en diciembre pasado."Nosotros decimos: Hacemos las prácticas y ahí nos quedamos, pero hay que echar toda la carne al asador para quedarnos en el puesto de trabajo. Sí hay vinculación, pero sí está muy complicado acomodarse en un trabajo", expresó.Cristina forma parte de los 19 mil 663 estudiantes que cursaban hasta el semestre pasado una carrera del área económico-administrativo en universidades públicas y que representan al 24% de quienes estaban inscritos en programas de ese campo.Este porcentaje, sumado al de los matriculados en el área de ciencias sociales y humanidades que es del 23.35%, más los alumnos inscritos en opciones educativas del sector primario con el 4.19%, superan la mitad del total.La elección de carrera de esta mayoría de estudiantes se contrapone con la opinión de los empresarios, quienes señalan que las universidades deberían desechar o modificar las "carreras tradicionales", y dar paso a aquellas que permitan especializar el aparato de producción."A las (carreras) administrativas deben darles un giro con implementación en procesos, hacerlas más prácticas porque están muy teóricas y fomentar el emprendedurismo", destacó Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte, quien representa a casi mil 500 empresarios de la entidad.La necesidad del empresariado parece ser escuchada por los jóvenes ya que el 34% del total estaban inscritos hasta diciembre pasado en opciones de ingeniería y ciencias exactas y el 13.7% en carreras de ciencias de la salud."Hemos crecido más en las ingenierías y en las biológicas, aun cuando todavía las carreras más grandes son Derecho, Administración… pero cuando ya uno ve los últimos años el porcentaje ha ido bajando en esas áreas y aumentando en ingenierías", afirmó Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora.Los programas como Contabilidad, Economía y Comunicación, entre otras que no están dentro de las llamadas "carreras del futuro", seguirán con alta matrícula, consideró Álvaro Bracamonte Sierra, pero sus egresados requerirán de más estudios."Las carreras tradicionales continuarán con un alto número de inscritos, aunque quienes egresen de ellas requerirán de especialización, mientras que los programas nuevos, requeridos por el sistema productivo del Estado, tendrán cada vez más auge", dijo el especialista en desarrollo regional de El Colegio de Sonora.