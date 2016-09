Página Infraganti.mx es legal, si es operada por ciudadanos: Procurador

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Al ser la página de Internet www.infraganti.mx, operada por ciudadanos, esta no tiene ningún concepto de ilegalidad, indicó el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Montes de Oca Mena.



El funcionario público mencionó que esta página es una iniciativa de ciudadanos y hecha por ellos, que apoya el alcalde de Hermosillo.



“Si proviene de los ciudadanos, si ellos están haciendo las publicaciones, en el concepto no hay una ilegalidad, mientras provenga de particulares o de ciudadanos, quienes la elaboraron y quienes la están publicando y quienes la operan”, señaló.



En cuanto a las fotografías, en donde algunas se presentan con el fondo de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Seguridad Pública, Montes de Oca Mena dijo que en ese caso sí podría haber alguna responsabilidad, pero primero se tendrá que demostrar de dónde sacaron dichas fotos.



“Nosotros vamos a revisarlas, son un gran número de ellas, las estamos analizando precisamente para verificar que efectivamente sean personas que cometieron algún delito y porqué motivo pudieran estar en libertad en este momento.



“Pero adicionalmente en lo que corresponda a la PEI, si alguno de los que aparecen ahí son personas que fueron detenidas por nuestra corporación vamos a revisar y verificar si es que no existe alguna conducta de tipo indebido al momento de que existen esas fotos en los medios publicitario”, comentó.



Montes de Oca Mena le hizo el comentario a ciudadanos o familiares de que si se consideran se violenta alguna disposición en la página de Internet, podrán tener su audiencia en el nuevo Sistema Penal de Justicia.