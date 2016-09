Página Infraganti.mx no viola los derechos humanos: 'Maloro'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La página de Internet Infraganti.mx no viola los derechos humanos, aseguró el presidente municipal, Manuel Ignacio "Maloro" Acosta Gutiérrez.Señaló que la página tiene como propósito resolver el problema de inseguridad que se vive en Hermosillo, no dejar impune ningún delito y evitar que los delincuentes sigan en la calle."No se viola ningún derecho de ninguna persona, es una iniciativa ciudadana que yo la estoy apoyando por temor a represalias y, bueno, evidentemente ahí no se está juzgando, son detenidos y son inocentes hasta que se demuestre lo contrario", manifestó el alcalde.La plataforma Infraganti.mx generó diversas reacciones, mientras unos opinan que será una herramienta útil, otros consideran que viola la ley y alertan sobre este sitio."Infraganti, página al servicio de la comunidad", es una iniciativa donde se exhibe a presuntos delincuentes que capturen las policías, Municipal, Estatal o Estatal Investigadora, para que la comunidad los denuncie si llega a identificarlos.En una presentación que el alcalde de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta realizó el viernes a un grupo seleccionado de "conductores", como explicó el Departamento de Comunicación Social del Ayuntamiento.La CEDH vio la plataforma y tomó de oficio la queja, por violar la presunción de inocencia, afirmó Raúl Ramírez Ramírez.El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que se le notificará al presidente municipal sobre el tema y se dictará una medida cautelar para evitar que se siga difundiendo la página, pues viola los derechos humanos."Apenas empieza la investigación", dijo, "nosotros consideramos que tendremos que entrarle al tema al final del día porque hay una clara violación de derechos humanos al violar la presunción de inocencia".El abogado Francisco Javier Zavala explicó que según los Artículos 14 y 16 constitucionales no puede evidenciarse a un posible infractor porque contrarresta el derecho humano de la presunción de inocencia.