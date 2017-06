Se dedican al reciclaje ante la falta de trabajo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La escasez de trabajo y la falta de oportunidades para poder aspirar a una vida mejor, son los factores principales para que algunas personas opten por dedicarse al reciclaje para obtener el sustento diario.



Los llamados pepenadores, comúnmente trabajaban más de diez horas y deambulan por las calles de la capital sonorense en busca de material que se pueda vender o intercambiar por unos cuantos pesos.



Entre el material más cotizado se encuentra el cobre, ya que en Hermosillo algunas recicladoras lo compran hasta en 100 pesos el kilo, seguido por el aluminio, el cual oscila entre los 15 y 18 pesos por kilogramo (alrededor de 65 latas).



La pepena está considerada como uno de los empleos informales más recurridos en los países del tercer mundo y es una actividad que comúnmente la realizan las personas que viven en pobreza extrema, incluyendo menores de edad.



El pan de cada día



Para José Martín Peralta Martínez recorrer las calles de la ciudad ha sido su pan de cada día durante más de 15 años, ya que la falta de oportunidades para encontrar trabajo por situaciones diversas, lo orilló a buscar el sustento para su familia.



"Ni modo, tenemos que comer y no hay trabajo, yo sé leer y escribir, pero ni así pude encontrar chamba y tuve que buscarle por otro lado mientras consigo trabajo. Antes era albañil, pero hasta ahí hay niveles, no le dan a cualquiera", dijo.



De unos tres años a la fecha se nota la presencia de más gente que se dedica al reciclaje, comentó, y con eso se vuelve más difícil sobrevivir y mantener a toda una familia.



"Yo no vivo de esto, apenas y sobrevivimos, de aquí se alimenta mi mujer y mis cuatro hijos, pero no me alcanza, por eso tengo que trabajar más a veces, para poder sacar para la papa, pero ni modo, así nos tocó vivir, no hay chamba", indicó.



Horas de esfuerzo



Entre 100 y 150 pesos diarios es lo que llega a ganar un reciclador, pero se tiene que caminar más de diez horas en busca de objetos que pudieran servir para venderlos en las recicladoras, muchas de ellas también informales.



En promedio, por cada kilo de cartón que se recibe en una recicladora se le paga al pepenador 1.10 pesos, el fierro se compra entre 50 centavos y 1 peso por kilogramo, la lámina en 40 centavos y el plástico en 4 pesos.



Uno de los problemas que más ha afectado a los pepenadores, es que ha aumentado el número de personas que hurgan entre la basura con la esperanza de juntar "objetos valiosos" para venderlos.



"Ahora hay más gente que antes porque cada día la vida se pone más difícil, además llegó mucha gente de fuera y pues le entraron al ‘jale’, pero muchos de ellos nomás lo hacen para comprar droga, hasta se roban el cobre para consumir", destacó Carlos Navarro, quien pepena en las calles desde hace 5 años.



Utilizan su ingenio



El ingenio de los pepenadores también ha evolucionado con el paso de los años por la necesidad de recolectar la mayor cantidad posible de material, en especial los de gran volumen y que ocupan espacio, como el cartón y plástico.



Víctor Martín Soto desde siempre se ha dedicado a la albañilería, pero aseguró que ya no le dan trabajo como antes y, al igual que la mayoría, tiene que buscar el sustento y se ha dedicado a juntar cartón en las calles en su motocicleta.



"Es que no hay trabajo y en los trabajos que hay no pagan y uno tiene que mantener a la familia, no me alcanza pero ya de perdida comemos, agarro menos de 200 pesos, pero de ahí le echo gasolina a la moto", apuntó.



Enfrentan riesgos



Varios son los riesgos sanitarios que enfrentan los pepenadores a la hora de realizar la actividad, ya que se hace sin protección y en lugares insalubres como en aguas negras y desagües, por lo que las infecciones estomacales, enfermedades respiratorias y desnutrición son constantes.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren 12.6 millones de personas por vivir en situación insalubre y contaminación del medio ambiente.



Los que se dedican al reciclaje están expuestos a intoxicarse con sustancias que afectan a la salud, como lo es el plomo, que afecta a diversos sistemas del organismo, con efectos bastante dañinos en niños de corta edad.



Debido a las condiciones inseguras con las que se manejan los pepenadores, hay más probabilidad de que una persona se intoxique con el metal, el cual se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones, huesos y dientes.



La OMS reveló que las personas pueden verse expuestas a través de la inhalación de partículas de plomo generadas por la combustión de materiales que contiene este metal, principalmente los que se dedican al reciclaje.