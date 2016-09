Llaman a imponer el toque de queda en Real del Carmen

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Urge el toque de queda en la colonia Real del Carmen, manifestaron algunos vecinos, después de que la noche del viernes, le prendieran fuego a un residente, quien falleció alrededor de las 10:00 horas de ayer.



Fue a las 20:00 horas del viernes, cuando un hombre de 43 años de edad sufrió quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo, en un domicilio ubicado en la cerrada Gaucia y Barreiros.



Los colonos expresaron que el suceso es resultado de la inseguridad que se vive en el sector, ya que a pesar de que en las últimas semanas han tenido acercamientos con las autoridades policiacas, los robos a casa habitación se presentan casi a diario.



"Aquí estamos bien mal con todo, ahí está la prueba de lo que pasó, dicen que andaba en malos pasos, pero no es cierto, era muy servicial, no se metía con nadie, era pepenador, jalaba un carrito y vendía las cosas que juntaba, lo que sí hay muchos robos, yo ya no pongo focos porque se los roban", apuntó un vecino.



Una residente en la colonia desde hace más de 8 años, comentó que en una reunión que se realizó hace aproximadamente un mes, entre autoridades y comunidad, se acordó que se implementara el toque de queda en la zona, ya que es lo más viable para extinguir la inseguridad.



"Eso acordamos, que pusieran el toque de queda porque ya estamos cansados, roban mucho y todos los días, hay muchas casas invadidas y viven puros ‘malandros’, todos sabemos quiénes son los que hacen daño y los agarran, pero los sueltan luego luego", dijo.



Guaridas de delincuentes



Otra madre de familia destacó su consternación ante la situación que se está viviendo últimamente en la colonia, principalmente al Surponiente de ésta, ya que la abundancia de las casas invadidas que sólo sirven como guarida de delincuentes, prevalecen en ese sector.



"Según esto pusieron muchas patrullas y hay mucha inseguridad, pero no es cierto, siguen y siguen los robos, pasa algo y les llamas, y llegan ya que los rateros se fueron, día y noche pasan con cosas cargando y las esconden en las casas, las usan como bodega", señaló.



Los vecinos detallaron que próximamente tendrán otra reunión con las autoridades para definir de una vez por todas la implementación del toque de queda en la colonia, ya que sienten que es la solución para que se acabe la delincuencia.